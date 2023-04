TSV 1860 II: Schmöller nach Pleite gegen Mölders bedient – „Niederlage, die mir persönlich weh tut“

Von: Robert M. Frank

Verzweiflung macht sich breit beim VfB Hallbergmoos. Auch im 14. Versuch gelang dem VfB kein Sieg in der Bayernliga und der Abstieg rückt immer näher.

München – Auch die personellen Rochaden, mit dem neuen Cheftrainer Florian Brachtel (für Matthias Strohmaier) sind wirkungslos verpufft. Der Neuzugang Matthias Ostrzolek konnte seiner Mannschaft nach überstandener Erkrankung bei der 1:2-Heimpleite gegen den VfR Garching nicht helfen. Der Ex-Regionalligist aus dem nördlichen Münchner Landkreis führte bereits mit 2:0 durch die Treffer von Robert Rohrhirsch (35.) und Riccardo Basta (52.). Zwar gelang den Gastgebern dann noch der Anschlusstreffer von Tobias Krause (66.). Doch die Gäste brachten den Auswärtssieg mit Routine über die Zeit, bleiben aber weiter auf einem Abstiegs-Relegationsrang.

Keinen Sieger gab es beim Gipfeltreffen: Der souveräne Spitzenreiter SV Schalding-Heining erreichte ein 1:1 beim TSV Kottern, der zuletzt eine Siegesserie gestartet hatte. So bleibt das Spannungsmoment beim Kampf um Rang zwei, der zu Regionalliga-Aufstiegsspielen berechtigt.

Da stand natürlich das Duell zwischen dem TSV Landsberg und dem TSV 1860 II im Blickpunkt. Die Gastgeber siegten mit 3:2 und eine Ex-Löwe sorgte wieder für Schlagzeilen. So erzielte Sascha Mölders in der 82. Minute den Siegestreffer gegen die ersatzgeschwächte Reserve des TSV 1860, die sich im ersten Durchgang stark präsentierte und nach zwei Treffern durch Samir Neziri (15.) und Mason Judge (22.) zwischenzeitlich mit 2:0 führten. Allerdings eröffneten zwei Fehler der Münchner inklusive eines verursachten Foulelfmeters der Heimmannschaft bis zur Pause zwei Treffer zum Ausgleich (26., 40.). Nach Mölders Treffer kassierte der Landsberger Alessandro di Rosa in der 75. Minute die rote Karte (75.). Die kleinen Löwen konnten vor 640 Zuschauern aus der personellen Überzahl kein Kapital mehr schlagen und hinterließen am Ende einen enttäuschten Trainer Frank Schmöller. „Wir machen immer den Gegner mit eigenen Fehlern stark“, zog Schmöller Bilanz. „Das ist heute eine Niederlage, die mir persönlich richtig weh tut.“

Einigen oberbayerischen Bayernligisten fehlt es derzeit offenbar weiter an der nötigen Konstanz. So musste sich der FC Ismaning im Heimspiel gegen den SV Erlbach mit einem 1:1 begnügen. Nach einer halben Stunde gingen die Gastgeber durch Daniel Bux in Führung, versäumten es dann aber entscheidend nachzulegen. Dies rächte sich in der 80. Minute, da gelang dem eingewechselten Bernd Eimannsberger der Ausgleich. Auch der FC Deisenhofen befindet sich weiter auf einer sportlichen Achterbahnfahrt. Dem glücklichen 2:1 gegen Hallbergmoos folgte jetzt die 1:2-Niederlage beim Ex-Regionalligisten FC Memmingen. Lediglich Arian Kurmehai sorgte nach einer Stunde für den Anschlusstreffer. In der hektischen Schlussphase drängte das Team von Trainer Andi Pummer vehement auf den Ausgleich, aber es fehlte das Schussglück.

Auch nach dem jüngsten Trainerwechsel – Orhan Akkurt löste Alex Weiser ab – kommt der TSV 1865 Dachau nicht aus dem Tabellenkeller. Mit der 0:2-Schlappe in Gundelfingen ging die sportliche Talfahrt weiter. (kik/rmf)