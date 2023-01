TSV Allerhausen landet unverhofften Top-Transfer: Marc Gundel kommt vom VfB Hallbergmoos

Marc Gundel bringt Bayern- und Landesliga-Erfahrung mit. © FuPa

Der TSV Allershausen hatte Marc Gundel schonmal an der Angel. Im zweiten Anlauf klappt es nun mit dem Transfer des routinierten Angreifers.

Allershausen – Unverhofft kommt manchmal oft. Wirklich auf der Suche nach Verstärkungen waren die Fußballer des TSV Allershausen während der Winterpause nicht. Obwohl der TSV aktuell nach dem Aufstiegs-Relegationsplatz greift, wollten die Verantwortlichen dem vorhandenen Personal das Vertrauen schenken. Nun verhalf jedoch der Zufall den Ampertalern zu einem neuen Angreifer, der in der Kreisliga für Aufsehen sorgen könnte.

Gundel zieht nach Allershausen – TSV schlägt zu: „Absoluter Glücksfall“

Kommt mit Marc Gundel (34) doch ein Mann mit viel Erfahrung ans Amperknie. „Dass Marc zu uns kommt, ist ein absoluter Glücksfall“, sagt Abteilungsleiter Philipp Jordan. Bereits in der Sommerpause hatten sich die Verantwortlichen um Gundel, der immerhin vier Bayernliga- und zahlreiche Landesligaspiele mit dem VfB Hallbergmoos und dem TSV Eching nachzuweisen hat, bemüht. Doch dann entschied sich der Stürmer zunächst für einen Verbleib in der Flughafen-Gemeinde, stieg dort sogar zum Co-Trainer der Zweiten Mannschaft in der Kreisklasse auf. „Damit hatte sich das ganze für uns eigentlich erledigt“, gibt Jordan zu. Nun spielte der Zufall ein wenig mit: Aus privaten Gründen war Gundel nach Allershausen gezogen, weswegen nun der Kontakt wieder aufgenommen wurde. Der 34-Jährige trainierte im Spätherbst sogar schon wenige Male mit der Elf von Michael Stiller. Jetzt ging der Wechsel auch offiziell über die Bühne.

TSV Allershausen: Youngster Pankau verabschiedet sich zur Bundeswehr

„Wenn man sieht, was er bisher in seiner Karriere geleistet hat, dann ist er eine absolute Verstärkung für uns“, so der Spartenchef. Müssen die Saisonziele also korrigiert werden? Jordan verneint. Auch wenn es als Tabellendritter gerade super laufe und nun ein weiterer Angreifer mit viel Tor-Erfahrung zur Verfügung stehe, „bei uns geht’s weiterhin darum, dass wir möglichst schnell mit dem Abstieg nichts zu tun haben“.

Zudem: Neben dem Top-Neuzugang aus Hallbergmoos haben die Allershausener einen personellen Verlust zu vermelden. Denn nach nur zehn Partien und zwei Treffern muss sich Youngster Jannis Pankau aus beruflichen Gründen zumindest zeitweise schon wieder verabschieden. Der erst 19-Jährige hat bei den Fallschirmjägern der Bundeswehr angeheuert und geht nun erst einmal zur Ausbildung nach Hamburg. „Das trifft uns schon“, gibt Jordan zu, denn gerade in den letzten fünf, sechs Partien habe Pankau zu den Leistungsträgern gehört. „Er hat eine enorme Entwicklung durchgemacht.“ MATTHIAS SPANRAD

