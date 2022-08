TSV Allershausen bei Liganeuling, SV Kranzberg gegen Überraschungstabellenführer Moosinning II

Den Kampf in der neuen Liga angenommen: Unterbrucks Daniel Nefzger behauptet sich gegen die Gegenspieler aus Taufkirchen, der FCA siegte 4:0. © michalek

In der Kreisliga hofft das Trio aus dem Ampertal auf seinen jeweils zweiten Saisonsieg. Vor allem Allershausen muss dafür ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt.

Landkreis – Der TSV Allershausen, der FCA Unterbruck und der SV Kranzberg sind ordentlich in die Kreisliga-Saison gestartet. Alle drei Klubs haben nach zwei Spielen drei Zähler auf dem Konto stehen. Am Wochenende könnte sich entscheiden, wo die Reise hingehen wird.

TSV Allershausen nach Moosinning-Klatsche baff: „So dürfen wir uns nicht präsentieren“

Allershausen beim TSV Hohenwart und Unterbruck in Eichenried könnten dafür sorgen, dass ihre Gegner einen Fehlstart komplettieren und zugleich einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt distanzieren. Dasselbe hätte eigentlich auch für das Spiel des SV Kranzberg vor heimischer Kulisse gegen den Aufsteiger vom FC Moosinning II gelten sollen. Doch die Gäste erwiesen sich bislang als absolute Überflieger und führen die Tabelle mit zwei Siegen und 7:1 Toren an. Jüngstes Opfer war am zweiten Spieltag der TSV Allershausen. Moosinning führte bereits zur Halbzeit mit 3:0 Toren und gewann schließlich auch in der Höhe verdient mit 4:0. Das sah auch Allershausens Trainer Michael Stiller so: „Moosinning hat gut gespielt, das steht außer Frage. Aber wir haben auch kräftig mitgeholfen, damit die Tore fallen. Wir standen oft daneben und haben nur zugeschaut.“ Die Niederlage wäre seiner Ansicht nach sogar noch höher ausgefallen, wenn Torwart Florian Stenzenberger nicht einen guten Tag erwischt und Schlimmeres verhindert hätte. Auch TSV-Abteilungsleiter Philipp Jordan war nach der Niederlage baff: „Das war so deutlich, da kann ich mich nicht mal aufregen. Wir wissen, dass wir uns in Hohenwart anders präsentieren müssen, sonst werden wir auch da nichts holen.“ Hohenwart ist neu in der Kreisliga 2, kam vor der Saison aus der Gruppe 1 und verlor zum Auftakt sein Heimspiel gegen Moosinning mit 1:3.

SV Kranzberg nach wie vor ersatzgeschwächt

Zum Ligastart vor zwei Wochen haben die Kicker des SV Kranzberg noch gefeiert. Ein überraschender 2:1-Erfolg gegen den Bezirksligaabsteiger TSV Eching sollte der Grundstein zu einer Saison ohne Abstiegssorgen sein. Doch bereits am zweiten Spieltag gab es den ersten Rückschlag. Die Partie in Walpertskirchen ging mit 0:3 verloren, und Trainer Anton Kopp musste dabei gleich sieben Stammspieler ersetzen. Am kommenden Sonntag um 15 Uhr im Heimspiel gegen den FC Moosinning II wird sich die Lage etwas entspannen. „Es werden zwar immer noch einige Spieler fehlen und es sieht so aus, als ob der Gegner gerade einen Lauf hat, aber wir wollen trotzdem das Spiel gewinnen“, sagt Kopp.

Gewinnen möchte auch der FC Ampertal Unterbruck das Duell zweier Kreisliga-Aufsteiger beim SV Eichenried. Das Team von Trainer Alfons Deutinger gewann zuletzt gegen die BSG Taufkirchen klar mit 4:0 und konnte sich dabei auf die Qualitäten seines Dreifach-Torschützen Andreas Hohlenburger verlassen.