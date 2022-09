TSV Allershausen erhält nach ITF-Turnier Lob von allen Seiten: „Die besten Plätze auf der Tour“

Von: Nico Bauer

Teilen

Zwei Finalisten und viele heimliche Stars: Das engagierte Helferteam des TSV Allershausen stellte sich nach dem Turnier mit Peter Heller (Mitte, l.) und Jakub Mensik zum Erinnerungsfoto auf. © TSV Allershausen

Die Tenniselite versammelte sich in der vergangenen Woche zu einem ITF-Turnier in Allershausen. Spieler und Verantwortliche waren mehr als zufrieden mit dem Ablauf.

Allershausen – Es war eine tolle Tenniswoche – und am Ende des Herren-Weltranglistenturniers in Allershausen feierten mehr als 400 Zuschauer einen jungen Tschechen: Jakub Mensik war während der Woche 17 Jahre alt geworden, bestritt sein erstes Finale auf der Profitour und gewann dieses gegen den Deutschen Peter Heller mit 7:5, 3:6 und 6:1. Mensik wird nun unter die besten 600 Spieler der Welt aufsteigen und ist ein Kandidat, der in ein paar Jahren die US Open statt des ITF Allershausen spielen könnte.

TSV-Vorsitzender Henning: „Turnier bringt Aufbruchstimmung und hat Signalwirkung für den ganzen Verein“

Der Offizielle des Weltverbands ITF (International Tennis Federation) stellte nach dem mit 15 000 Dollar Preisgeld dotierten Turnier fest, dass es eine der einfachsten Wochen in seinen 22 Jahren als Supervisor gewesen sei. Der TSV Allershausen habe das Turnier perfekt organisiert. Großes Lob gab’s auch vom Finalisten Peter Heller für „die besten Plätze auf der Tour“. Er dankte dem Publikum und dem TSV: „Es ist super, dass es kleine Vereine gibt, die solche Turniere ausrichten.“ Junge deutsche Tennis-Talente leiden seit Jahren darunter, dass hierzulande eher wenige Profiturniere angeboten werden, bei denen einheimische Spieler mit Wildcards die große Chance auf einen Karrieresprung bekommen.

Glücklich war auch TSV-Vorsitzender Dennis Henning nach einer Woche, die Werbung für den Tennissport und den ganzen Verein war. „Ich bin extrem zufrieden – und unsere Ehrenamtlichen waren der Wahnsinn“, betonte er. Bezeichnend: Eineinhalb Stunden nach Turnierende kam Henning von der Abschlussbesprechung und sah voller Verwunderung, dass seine Helfer bereits alles abgebaut hatten. „Das Turnier bringt eine Aufbruchstimmung und hat Signalwirkung für den ganzen Verein“, freute sich der Clubchef.