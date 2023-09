TSV Allershausen fährt mit Rückenwind nach Moosburg

FCM-Trainer Mario Sinicki hat einen Plan, wie er die TSV-Angriffsmaschinerie stoppen will. © Verein

Eine schwere Aufgabe haben die Kreisliga-Fußballer des FC Moosburg vor der Brust. Gegner TSV Allershausen ist aktuell so richtig in Torlaune.

Moosburg – Vom Papier her dürfte es eine torreiche Kreisliga-Partie werden, wenn die Fußballer des FC Moosburg am Mittwoch um 19.30 Uhr den TSV Allershausen zum Nachholspiel empfangen: Den Ampertalern gelangen zuletzt drei Siege am Stück und darüber hinaus in den letzten vier Matches satte 16 Tore, während bei den Dreirosenstädtern wegen einiger personeller Ausfälle derzeit vor allem in der Defensive der Schuh drückt.

Sinicki: „Wir lassen zu viele Chancen zu.“

Wie also wollen die Moosburger der TSV-Angriffsmaschinerie Herr werden? „Ich habe da schon einen Plan“, meint FCM-Trainer Mario Sinicki, fügt aber schmunzelnd hinzu: „Den werde ich jetzt nicht verraten.“ Die Verantwortlichen haben natürlich längst erkannt, dass es aktuell insbesondere in der hinteren Reihe hapert. Generell sei das Abwehrverhalten der Mannschaft noch nicht optimal, präzisiert Sinicki. „Wir lassen zu viele Chancen zu.“ Allzu viele Gegentreffer hat der Viertletzte in der bisherigen Kreisliga-Saison jedoch gar nicht kassiert: Momentan sind es zehn, da haben andere Teams weitaus mehr in der Bilanz stehen.

Sinicki ist sich bewusst, dass mit Allershausen eine Mannschaft kommt, die einen Lauf hat. Allerdings betont Sinicki, dass „wir uns sowieso mehr auf uns fokussieren“. Positiv: „Holding Six“ Matthias Hilz ist wieder fürs defensive Mittelfeld verfügbar, genauso wie Peter Kragt für die Außenbahn.

Allershausen winkt die Tabellenführung

Allershausen kommt derweil mit Rückenwind und „viel Selbstvertrauen“ nach Moosburg, wie es TSV-Spartenchef Philipp Jordan formuliert. Seit dem zweiten Spieltag haben die Ampertaler nicht mehr verloren und können mit einem Dreier im Nachholspiel nun sogar an die Tabellenspitze klettern. „Wir wollen natürlich den nächsten Sieg einfahren“, betont Jordan, sagt aber auch, „dass wir insgesamt aktuell recht befreit aufspielen können“. Vor allem auch, weil sich die personelle Situation am Amperknie etwas gebessert hat: Zuletzt saßen wieder drei echte Wechselspieler auf der Bank. Akteure aus der AH oder der Reserve mussten nicht mehr aushelfen – und auch Ex-Kapitän Dominik Kopp darf nun wieder seinen fußballerischen Ruhestand genießen.

