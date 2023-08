Kreisliga: Allershausen empfängt den FC Finsing – Vötting gastiert beim FC Eitting

TSV will sich besser präsentieren

Von Matthias Spanrad

In der Kreisliga trifft der TSV Allershausen auf den FC Finsing als nächsten Gegner. Der SV Vötting bekommt es mit dem FC Eitting zu tun.

TSV Allershausen – FC Finsing (Mittwoch, 18.30 Uhr).

Es war eine Packung, die die Fußballer des TSV Allershausen am vergangenen Wochenende kassierten, doch das 2:6 gegen Unterbruck ist Geschichte. „Es ist schon gut, dass es gleich weitergeht“, zeigt Abteilungsleiter Philipp Jordan auf. Am Mittwochabend um 18.30 Uhr steht nun das Heimspiel gegen den FC Finsing an.

Schnell abgehakt werden soll also das Debakel im jüngsten Ampertalderby. Gegen den Bezirksliga-Absteiger, der mit einem Remis und einer Niederlage auch nicht optimal in die Saison gestartet ist, „wollen wir uns schon besser präsentieren“, hofft Jordan. Das soll keinen Druck bei den Kickern aufbauen, denn es sei nicht alles schlecht gewesen am Wochenende. Allerdings spielte der Vorjahreszweite vielleicht einen Tick zu mutig. Dennoch hoffen die Mannen vom Amperknie ein wenig auf den Heimnimbus.

„Denn daheim ist’s bisher immer gut gelaufen“, sagt der Spartenchef. Personell hat sich derweil nicht viel getan in Allershausen, die Langzeitverletzten werden noch einige Zeit abgehen. Gegen Unterbruck saßen zumindest Ex-Kapitän Dominik Kopp (hat die Karriere eigentlich schon beendet) und Trainer Michael Stiller (wollte mit 49 Jahren heuer eigentlich nicht mehr spielen) als Not-Reserve auf der Auswechselbank. (ms)

FC Eitting – SV Vötting (Mittwoch, 18.30 Uhr).

Ein Remis und ein Sieg zum Auftakt, die Fußballer des SV Vötting sind für einen Aufsteiger absolut im Soll in dieser neuen Kreisliga-Saison. Dennoch: Verstecken wollen sich die Kiesweiherbuam bei der dritten Aufgabe, dem Auswärtsspiel beim FC Eitting (Mittwoch, 18.30 Uhr), natürlich nicht. „Wir wollen weiter mitspielen“, verspricht Trainer Maximilian Peschek. „Und wir wollen schauen, ob’s gegen einen guten Gegner reicht.“

Eitting zählt heuer, auch ob einiger namhafter Neuzugänge, für viele zu den großen Favoriten, vor allem auf die zwei schnellen Außenspieler und den Sturm, etwa Lukas Treffler oder Florian Huber, gelte es aufzupassen. Auch der Ex-Hallbergmoos-Kapitän Andreas Kostorz ist kein Unbekannter.

Das Mittel der Wahl haben die Vöttinger für sich schon auserkoren: „Gut und hart verteidigen“, wie es Peschek formuliert. Personell entspannt sich die Lage wieder etwas: Jonathan Then fehlt zwar weiterhin, dafür sind Jonas Sittenauer, Michael Düber und Adrian Berlinghoff zurück im Kader. „Mal schauen, wie viele Spieler wir sein werden“, blickt der Coach voraus. (ms)