TSV Allershausen II: Nächste Station Kreisklasse – Der perfekte Abschied für Coach Andreas Langer

Nächste Station Kreisklasse: Der TSV Allershausen II feiert die Meisterschaft und den Aufstieg – und hat schon ein entsprechendes Ortsschild parat. Foto: Bauer © Bauer

Der TSV Allershausen II steigt erstmals in die Kreisklasse auf. Nach dem Sieg des SV Pulling gegen Eichenfeld wurde erst beim SVP, dann im eigenen Sportheim gefordert.

Allershausen – Sonntagnachmittag: Die Allershausener Kicker stehen am Pullinger Sportplatz und feuern die Heimmannschaft an, die mit einem etwas überraschenden 5:2-Erfolg gegen den Zweiten Eichenfeld die Meisterschaft der TSV-Reserve klarmachte. „Wir hatten die Aufstiegsshirts eingepackt, also haben wir natürlich darauf gehofft, dass es passiert. Aber dass Pulling so einen Sahnetag erwischt hat, ist natürlich unglaublich“, erzählt TSV-Coach Andreas Langer. Die Ampertaler hatten für die Gäste auch noch Bier mitgebracht – lange hielt dieser Vorrat nicht. Denn der Sonntag ging zog sich noch. Erst im Pullinger, dann im Allershausener Sportheim.

TSV Allershausen II: Die Offensive ist das Prunkstück

Neun Monate vorher hatte damit niemand gerechnet. Im zweiten Match der Saison setzte es für den TSV eine deftige 6:0-Niederlage gegen die SGE – und allgemein war der Start in die Spielzeit eher holprig. „Dass es dann so aufwärts ging und wir zur Winterpause auf Tabellenplatz eins standen, war alles andere als selbstverständlich“, sagt Abteilungsleiter Philipp Jordan. Die Allershausener spielten sich in einen Rausch, fuhren unzählige Kantersiege ein. Die Offensive um den Toptorschützen Kim Peter (aktuell 24 Treffer) ist das Prunkstück.

Nach der Winterpause gab es jedoch eine Delle. Zunächst wurden die Siege knapper, zuletzt gab es zwei Remis. Jammern auf hohen Niveau, trotzdem meint Langer: „Eichenfeld hat den direkten Vergleich gewonnen. Da haben die Spieler schon mal auf die Tabelle geschaut.“

Auf die muss jetzt niemand mehr schauen, höchstens, um den Erfolg zu genießen. Und nächste Saison ist dann nur das Kreisklassen-Klassement interessant. Jordan: „Es ist jetzt das erste Mal, dass wir mit der Zweiten in der Kreisklasse spielen. Das ist eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen. Auch wenn klar ist, dass das Ziel erstmal nur der Klassenerhalt sein kann.“

Der TSV Allershausen wird dann – womöglich neben Hallbergmoos II – die höchste Zweite im Landkreis stellen. Darauf ist der Spartenchef stolz. Genauso wie Andreas Langer, der in der A-Klasse bleiben wird, um in Massenhausen die Erste zu übernehmen. „Das ich derjenige bin, der die Mannschaft nach langer Zeit mal wieder in die Kreisklasse geführt hat, freut mich sehr. Besser kann man sich nicht verabschieden.“ VON SEBASTIAN BERGSTEINER

