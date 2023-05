TSV Allershausen im Aufstiegsrennen: Wird das Derby zum Stolperstein?

Michael Stiller kann nicht mit seiner besten Elf antreten. © FuPa

Es ist alles gerichtet für einen wunderbaren Fußballabend: Landkreis-Derby – eines der wenigen in der Kreisliga 2 –, Dritter gegen Sechster, und für beide Teams geht es noch um was.

Allershausen/Unterbruck – Deswegen ist die Vorfreude vor dem Duell zwischen dem TSV Allershausen und dem FCA Unterbruck am heutigen Freitag (18.30 Uhr) bei beiden Mannschaften richtig groß.

„Du merkst schon, dass das heute Abend ein besonderes Spiel ist“, berichtet TSV-Spartenchef Philipp Jordan. Für den neutralen Zuschauer werde das eine super Sache. „Das Hinspiel war eine der besten Partien in dieser Kreisligasaison“, so der Abteilungsleiter weiter. Insbesondere bei den Allershausenern steht in diesem Ampertal-Duell einiges auf dem Spiel: Rang drei, der am Ende wohl zur Relegationsteilnahme berechtigen wird, soll verteidigt werden. Der Fußballchef wiederholt zwar das heurige Motto des TSV: alles kann, nichts muss. „Aber natürlich wollen wir den Platz verteidigen.“

Damit das gelingt, müsse man jedoch ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt gegen Wartenberg, insbesondere im zweiten Durchgang. „Aber“, beschwichtigt Jordan, „jeder weiß, um was es geht“. Bitter ist daher, dass Trainer Michael Stiller nicht auf seine Bestbesetzung zurückgreifen kann: Domenik Baller wird aufgrund eines Faserrisses sicher fehlen, und auch hinter dem Einsatz von Paolo Just steht ein dickes Fragezeichen. Gegen Wartenberg musste er ausgewechselt werden und konnte diese Woche nicht trainieren.

Ebenfalls noch Chancen auf Rang drei hat der Gegner aus Unterbruck. Doch Coach Alfons Deutinger winkt da gleich ab. Das sei vermessen, „auf die Tabelle brauchen wir nicht schauen“. Vielmehr steht beim FCA die Vorfreude auf das Match im Vordergrund, eine schöne Aufgabe sei das Gastspiel im nahen Allershausen. „Wir können einen Rivalen ärgern.“ Dass dafür ein anderer Auftritt als gegen Moosinning II in der Vorwoche nötig ist, weiß der Trainer. Dort agierten die Brucker, obwohl gerettet, ängstlich auf und verloren prompt. „Ich schätze Allershausen noch stärker ein als Moosinning in der Vorwoche“, so Deutinger weiter. Das hat mit Neuzugang Marc Gundel zu tun, aber auch mit einer Systemumstellung, die der FCA-Coach beobachtet hat: „Trainer Michi Stiller spielt jetzt in der Defensive.“ Personell wird Unterbruck mit einem kleinen Kader anreisen: Pascal Preller und Andreas Pallauf fehlen verletzt, zudem befindet sich Brucks Zweite noch im Abstiegskampf. ms