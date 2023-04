Kreisliga: Jeweils vier Gegentore – Spitzenduo stolpert

Hoch hinaus wollten die Echinger Zebras um Jan Strehlow (Mitte) in Unterbruck. Aber das Gastspiel des Spitzenreiters misslang gründlich: Mit 0:4 ging der TSV im Ampertal unter. Foto: Michalek © Michalek

Wird das nochmal eng? Deutlich unterlag Tabellenführer Eching am Sonntag beim FCA Unterbruck. Glück nur, dass auch Allershausen beim 1:4 in Eichenried das Nachsehen hatte.

Freising – Am Tabellenende holte der SV Kranzberg wichtige drei Punkte im Abstiegskampf gegen die BSG Taufkirchen (2:1).

SV Eichenried – TSV Allershausen 4:1 (3:0). Das wäre die große Chance für die Ampertaler Kicker gewesen! Eching musste am Sonntag zeitgleich in Unterbruck gehörig Federn lassen, doch der TSV wusste diese Schützenhilfe nicht zu nutzen – und unterlag am Ende beim Sorgenkind der Liga verdient. „Uns hat heute das Spielglück gefehlt, wir waren aber auch nicht gut und haben verdient verloren“, musste Spartenchef Philipp Jordan zugeben.

Paolo Just war zunächst gegen Michael Kopp zu ungestüm zu Werke gegangen, den folgerichtigen Elfmeter verwandelte Kopp selbst sicher (6.). In der Folge hatten jedoch die Gäste die besseren Chancen: Domenik Baller und Dario Turkman vergaben ihre aussichtsreichen Möglichkeiten aber deutlich. Das sollte sich rächen, denn binnen weniger Minuten waren die Allershauser Hoffnungen mit einem Doppelpack quasi begraben. Erst wusste Markus Humplmair einen langen Hahner-Ball wunderbar im Strafraum zu verwerten (32.), ehe keine 60 Sekunden später das Leder schon wieder im TSV-Kasten zappelte. Korbinian Lommer hatte über links mit Auge quergelegt, im Zentrum brauchte Marius Keller nur noch einzuschieben zum vorentscheidenden 3:0 (32.).

Zwar konnte Allershausen eine feine Kombination aus dem Spiel heraus zum Anschlusstreffer nutzen – durch Maciej Machi in der Schlussphase (85.) –, richtig in Gefahr brachten die Ampertaler den SVE-Sieg jedoch nicht. Zudem lief Allershausen die Zeit davon. In der Nachspielzeit setzte Jeremy Bauer den Deckel drauf.. Der TSV war zu dem Zeitpunkt weit aufgerückt und fing sich so einen Konter (90.+2). Da waren die Allershausener bereits in Unterzahl: Wegen Meckerns musste Neuzugang Marc Gundel in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot runter. Wenigstens die Mannschaftskasse hat was davon.

FCA Unterbruck - TSV Eching 4:0 (1:0). Auf ein Spektakel hatte sich TSV-Fußballchef Peter Hanrieder im Vorfeld dieser Partie noch gefreut, und genau das wurde es schließlich auch – nur eben aus Sicht der Hausherren. „Wir haben verdient gewonnen, waren auch in der Höhe überlegen“, freute sich FCA-Coach Alfons Deutinger über den klaren Prestige-Erfolg im einzigen Landkreis-Derby am Kreisliga-Wochenende.

Eching, das ohne Abwehrchef Florian Kappauf hatte antreten müssen, fand keinen Zugriff zum Spiel. Nur zu Beginn hatte Dino Tadic eine gute Möglichkeit, danach agierte aber quasi nur noch der Aufsteiger. „Unterbruck war vom Kopf her und körperlich viel stärker“, musste Hanrieder zugeben. Die Führung hatte Matthis Hayer wunderbar für Golagetter Andreas Hohlenburger aufgelegt (32.). Nach dem Seitenwechsel servierte dann Nico Vortisch für Marius Fladung, der Echings Keeper Ali Kestler das Leder durch die Hosenträger zirkelte (54.). Vortisch selbst erhöhte wenig später auf 3:0 (57.).

Gut zehn Minuten vor Schluss war die Messe dann endgültig gelesen – nach einem Halten von Keeper Kestler an Hohlenburger konnte Schiedsrichter Tim Grunert gar nicht anders, als auf Elfmeter zu entscheiden. Hohlenburger trat selbst an und traf mit seinem 25. Saisontreffer zum 4:0-Endstand.

Unterbruck war in der Defensive emsig, stand sicher und verteidigte alles weg, was auf den Kasten von Tormann Michael Zachskorn kam. Den schnellen Brucker Kontern hatten die Zebras auf der anderen Seite nichts entgegenzusetzen. „Das ist genau unser Wetter, die Mannschaft hat das super gemacht“, lobte Deutinger weiter.

BSG Taufkirchen – SV Kranzberg 1:2 (0:1). Einen immens wichtigen Auswärtssieg im Kellerduell konnten Anton Kopps Ampertaler einfahren. In einem nicht immer hochklassigen Kreisligamatch haben „wir über die 90 Minuten gesehen verdient gewonnen“, analysierte der Trainer nach der Partie.

Insbesondere im ersten Durchgang gingen die Gäste recht fahrlässig mit ihren Möglichkeiten um. Vor allem Michael Kopp und Christoph Hohlmeier ließen beste Möglichkeiten liegen. Und dennoch lag der SVK irgendwann vorne: Dabei ging’s für Taufkirchen viel zu schnell: Eine feine Kombination war an der Grundlinie gelandet, wurde ins Zentrum zurückgespielt und da vollstreckte Thomas Kopp sicher (10.).

In der Folge lief bei beiden Teams dann aber wenig zusammen. Erst nach knapp einer Stunde konnte Kranzberg für die Vorentscheidung sorgen. Nach einem weiten Ball auf den Flügel schafften es die Taufkirchener zwar zunächst, den Ball zu klären, doch Kranzberg blieb im Nachsetzen dran. Zudem patzte ein Taufkirchener Verteidiger – und so hatte Michael Kopp wenig Mühe, nur noch ins quasi leere Tor einzuschieben (60.).

Doch anstatt jetzt die Führung clever zu verwalten, wackelte der SV Kranzberg. Mehr als eine Halbchance für BSG-Spielertrainer Thomas Bachmaier war allerdings nicht drin nach dem 1:2-Anschlusstreffer. Den hatte Bachmaier selbst nach einem Steckpass von Valentin Unterreitmeier allein vor SVK-Keeper Christoph Nieder vollendet (77.).

Kopp: „Am Ende haben wir verdient gewonnen.“ Dennoch: Kranzberg musste den Sieg, der nun drei Zähler Vorsprung auf den ersten Relegationsrang mit sich bringt, teuer bezahlen: Bei einem Laufduell verletzte sich Michael Kopp wohl schwerer am Knie und musste ausgetauscht werden.