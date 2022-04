„So gewinnst du keinen Blumentopf“: TSV Allershausen nur Außenseiter in Wartenberg

Der TSV Allershausen peilt den ersten Dreier im neuen Jahr an. © Michalek

Neues Spiel, neues Glück? Am Dienstag um 19.15 Uhr kommt es in der Kreisliga 2 zur Nachholpartie zwischen dem TSV Wartenberg und dem TSV Allershausen.

Allershausen - Für die Truppe von Trainer Michael Stiller ist es die nächste Chance, den ersten Dreier im Jahr 2022 einzufahren.

Nach einer tollen Aufholjagd beim 2:2 gegen Lengdorf zum Start der Rückrunde und einem knappen 0:1 in Eitting setzte es am Samstag in Taufkirchen eine bittere 1:3-Schlappe. Dabei ließ Allershausen so gut wie alles vermissen, was im Abstiegskampf wichtig ist. „Wir spielen ganz ordentlich mit, machen hinten aber Fehler und gehen nicht dahin, wo es wehtut. Deshalb sind wir im vorderen Drittel ungefährlich und setzen uns im Strafraum zu selten durch. So gewinnst du keinen Blumentopf“, sagt Coach Stiller.

Trotzdem wirft der Tabellenzwölfte die Flinte nicht ins Korn und nimmt in Wartenberg einen neuen Anlauf. Der Liga-Sechste holte am Sonntag in Walpertskirchen ein 0:0. Auch in den beiden ersten Partien nach der Winterpause gegen Lengdorf (2:2) und in Wörth (2:0) sammelte Wartenberg fleißig Punkte.

Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 2:2. Im Jahr 2019, beim bisher letzten Duell an der Thenner Straße, kam Allershausen mit 1:5 mächtig unter die Räder. Daher ist das Team am Dienstag nur Außenseiter. (Josef Fuchs)