TSV Allershausen mit Kantersieg - Enttäuschung beim FCA Unterbruck und SV Kranzberg

Eching verliert Tabellenführung

Der TSV Eching spielt nur Remis und verpasst, mit Tabellenführer Moosinning II Schritt zu halten. Gemische Gefühle gibt es im Ampertal.

Landkreis – Die Siegesserie der Echinger Kicker ist zu Ende, beim SC Kirchasch reichte es nur zu einem 1:1-Remis. Damit ist die Tabellenführung erst einmal weg. Unterbruck kassierte mit dem Schlusspfiff den Ausgleich, während die Not in Kranzberg nach der Niederlage gegen Eichenried immer größer wird.



SV Wörth – TSV Allershausen 0:3 (0:1). Beim Tabellenletzten aus Wörth „lief’s wieder etwas besser“, wie Spartenchef Philipp Jordan kommentierte. Die drei Zähler gegen das Sorgenkind der Liga waren Pflicht, wollen die Ampertaler nicht wieder in den Tabellenkeller hineinrutschen. „Am Ende haben wir auch in der Höhe verdient gewonnen“, ergänzte der Abteilungsleiter. Die Gäste starteten gut. Keine Viertelstunde war gespielt, als Phongphat Khlongkhlaew auf Pass von Felix Bachmann allein auf SV-Keeper Korbinian Becker zulief und sicher abschloss (12.). In der Folge vergaben Dario Turkman, Janis Kratzl und Alexander Holzmaier weitere Möglichkeiten. Kurz vor dem Pausenpfiff entschärfte Florian Stenzenberger auf der anderen Seite die einzige nennenswerte Wörther Chance.

Nach der Pause trat Allershausen nicht mehr so dominant auf. Weil aber auch die Heimelf nicht wirklich gefährlich werden konnte, blieb es lange beim 0:1, ehe der TSV in der Schlussphase für klare Verhältnisse sorgte. Zunächst erhöhte Felix Bachmann, nachdem Wörths Torhüter Becker einen Fernschuss nur abprallen hatte lassen können (73.). Quasi mit dem Schlusspfiff sorgte der eingewechselte Jannis Pankau mit einem Volleyschuss aus 16 Metern für den 3:0-Endstand (90.+4).

FCA Unterbruck – SV Walpertskirchen 2:2 (1:0). Die Enttäuschung war Alfons Deutinger, dem Coach der Unterbrucker Kicker, anzumerken. 2:0 führten diese, und mussten sich am Ende trotzdem mit nur einem Zähler begnügen. Vor allem, weil das 2:2 erst mit dem Schlusspfiff und durch einen Sonntagsschuss von Florian Baumann aus 25 Metern mitten ins Kreuzeck fiel (90.+3). Zuvor lieferten sich beide Teams ein munteres Fußballspiel. Der FCA musste zunächst eine Walpertskirchener Drangphase mit Großchancen von Christian Käser, Benedikt Schuler und Florian Baumann überstehen. Dann aber wurde Linus Hayer im Strafraum gelegt, den fälligen Elfmeter versenkte Andreas Hohlenburger sicher (11.). Nach dem Seitenwechsel drängte der SVW auf den Ausgleich, das Tor erzielte aber Unterbruck: Nach einer Flanke nahm Pascal Preller das Leder direkt und wuchtete es zum 2:0 in die Maschen (52.). Doch Walpertskirchen steckte nicht zurück und erzwang den Anschlusstreffer. Nach einem Baumann-Steckpass hatte Christian Käser keine Mühe (80.). In der letzten Minute nahm Baumann selbst Maß und traf sehenswert zum 2:2. Beide Trainer sprachen hinterher von einer gerechten Punkteteilung. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

SV Eichenried – SV Kranzberg 2:1 (2:1). Die Not in Kranzberg wird immer größer. Die Ampertaler verloren gegen die Gäste aus Eichenried das nächste Kellerduell knapp, aber zurecht. „Zwar wäre ein Remis durchaus drin gewesen, wir waren vorne aber wieder zu harmlos“, berichtete Trainer Anton Kopp. Wie es geht, machten die Eichenrieder um Trainer Stefan Huber früh vor: Kranzbergs Keeper Christoph Nieder hatte einen Fernschuss zwar noch abwehren können, zwei seiner Kollegen schauten dann aber nur zu, wie Korbinian Lommer zum 1:0 abstaubte (8.). Der SVK war jedoch nur kurz geschockt. Nachdem Sebastian Mandler das Leder bei einem Pass aus dem Halbfeld an die Hand bekommen hatte, trat Thomas Kopp an und verwandelte den folgerichtigen Strafstoß souverän (17.). Kurze Zeit später geriet der SVK auf unglückliche Weise erneut in Rückstand: Denn eigentlich, so Anton Kopp, hätte es Stürmerfoul geben müssen, doch stattdessen entschied der Unparteiische auf Foul von Florian Edlhuber. Den fälligen Elfmeter versenkte Michael Kopp (29.).

Im zweiten Durchgang wurde es ein regelrechter Kampf, bei dem sich die Hausherren trotz einer Zeitstrafe für Eichenried keine zwingenden Chancen mehr erspielen konnten.

SC Kirchasch – TSV Eching 1:1 (1:0). Erstmals seit der Auftaktniederlage ließ der TSV Eching wieder Punkte liegen und verlor so die Tabellenführung an den FC Moosinning II. „Am Ende war’s ein gerechtes Unentschieden“, musste Spartenchef Peter Hanrieder zugeben. Dabei ging die Partie für die Gäste vielversprechend los, als ein eigentlich harmloser Schuss von Kevin Stoiber aus gut 20 Metern ins Tor kullerte (21.). SCK-Keeper Maximilian Bals machte keine gute Figur. Kirchasch hielt daraufhin gegen spielerisch überlegene Zebras wacker dagegen und kam noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich: Spielertrainer Alexander Mrowczynski chippte einen Freistoß über die komplette Echinger Defensive hinweg, Markus Zollner stand am langen Pfosten goldrichtig und vollendete (39.). In Halbzeit zwei waren die Hausherren dem Sieg sogar näher, Echings Keeper Daniel Hanrieder erwischte jedoch einen Sahnetag und vereitelte gegen Florian Schrödl und Balazs Korpa mehrfach in höchster Not. So blieb es schlussendlich beim gerechten Remis. VON MATTHIAS SPANRAD

