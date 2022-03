TSV Allershausen startet mit neuer Führungsriege in die Zukunft

Von: Nico Bauer

Viel Erfolg wünschte Bürgermeister Martin Vaas (l.) der neugewählten Vorstandschaft des TSV Allershausen. Dieser gehören (ab 2. v. l.) Günter Ehrentreich, Dennis Henning, Sebastian Held, Sabine Vaas und Dominik Kopp an. © Bauer

Dennis Henning wurde am Freitag zum neuen Vorsitzenden des TSV Allershausen gewählt. Viel Applaus gab es auch für eine große Geste für Ukraine-Flüchtlinge.

Allershausen – Der TSV Allershausen hat sich quasi runderneuert: In der Mitgliederversammlung des Sportvereins am Freitagabend wurde nahezu die gesamte Vorstandschaft ausgetauscht. Der Wechsel auf vier von fünf Positionen der Führungsmannschaft war allerdings gut vorbereitet.

Vorsitzender Johann Spada hatte mit seiner Entscheidung, nach 16 Jahren in der TSV-Vorstandschaft und davon acht Jahren als Vereinschef einen Schlussstrich ziehen zu wollen, den Stein ins Rollen gebracht. „Nach der langen Zeit muss auch einmal gut sein“, sagte Spada. Auf seinen Entschluss hin gingen auch die anderen Vorstandsmitglieder in sich – mit dem Ergebnis, dass nur Schriftführerin Sabine Vaas weitermachte. Die seit 32 Jahren der Vorstandschaft angehörende Club-Legende Peter Colombo stand in diesem Jahr ebenfalls nicht mehr zur Wahl.

Schriftführerin Sabine Vaas im Amt bestätigt

Zum neuen Vorsitzenden des TSV Allershausen wurde Dennis Henning aus der Tennis-Abteilung gewählt. Sein Stellvertreter und Schatzmeister ist Sebastian Held. Als weitere Vorstandsmitglieder gehören künftig Dominik Kopp und Günter Ehrentreich der Führungsriege an. Dieses Quartett der Neuen wird komplettiert durch die in ihrem Amt bestätigte Schriftführerin Sabine Vaas. Bürgermeister Martin Vaas hatte dabei als Wahlleiter einen sehr entspannten Abend: Er konnte die fünf Kandidatinnen und Kandidaten mit einstimmigem Mitgliedervotum in einem großen Block wählen lassen.

Geehrte und verabschiedete Vorstandsmitglieder: (v. l.) Peter Colombo, Bürgermeister Martin Vaas, Andrea Ettl, Angelika Nießl, Annemarie Dietz, Albert Kopp, Ottilie Dumsky-Sgoff, Johann Spada und Wain Lundqvist. © Bauer

Finanziell sei der Verein „solide aufgestellt“, sagte der neue Vorsitzende Dennis Henning bei seiner Vorstellung. Diesen Kurs wolle man auch künftig fortsetzen. Er machte allerdings auch deutlich, dass man vor der Herausforderung stehe, „aus der Lethargie der Pandemie-Zeit eine Aufbruchstimmung zu machen“. Vor der Wahl hatte der scheidende Vorstand noch mitgeteilt, dass Flüchtlinge aus der Ukraine heuer beitragsfrei Sport im Verein treiben dürfen. Der große Applaus der Mitglieder war Zeichen der eindeutigen Zustimmung zu dieser sozialen Geste für die Menschen, die in Allershausen untergebracht werden.

Deutlicher Rückgang bei Kindern bis fünf Jahren

In zwei Jahren Corona-Pandemie hat der TSV Allershausen etwas bei den Mitgliedern eingebüßt. Zum 1. Januar gehörten dem Verein 1065 Personen an, was einem Minus von 57 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Geschäftsstellenleiter Peter Colombo zeigte mit den genau aufgeschlüsselten Zahlen auf, dass der Club in den vergangenen zwei Jahren gerade bei den Kindern bis fünf Jahren einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen hat. „Dieses Loch werden wir noch ein paar Jahre haben“, sagte Colombo über die Jahrgänge, die wegen der Corona-Pandemie nicht den Weg zum Breitensport fanden. Die mitgliederstärksten Abteilungen sind Fußball (264), Alpin (212) und Tennis (196).

Finanziell ist der Verein ganz gut durch die Pandemie gekommen. Auf dem Sportgelände sowie an der Tennishalle wurden verschiedene Renovierungsarbeiten erledigt. Außerdem wurden Verbindlichkeiten abgebaut: Nach knapp 700 000 Euro Schulden 2011 hat man nun die 400 000-Euro-Marke unterschritten. „Wir sind ein geiler Verein“, sagte der scheidende Vorsitzende Johann Spada. Er zeigte sich vorsichtig optimistisch, dass man heuer auch wieder ein Volksfest ausrichten kann.

Die Geehrten des TSV:

60 Jahre: Alfred Hondele.

50 Jahre und Ernennung zum Ehrenmitglied: Helga Geissdörfer.

40 Jahre: Hans-Joachim Muth und Anna-Maria Thalhofer.

25 Jahre: Johann Chrubasik, Ingrid Chrubasik, Frederik Dönhoff, Fabian Ettl, Theresia Kopp, Albert Kopp, Angelika Nießl, Klaus Pirron, Heidrun Pirron und Christoph Sergl.

BLSV-Nadel für 10 Jahre Ehrenamt: Ottilie Dumsky-Sgoff (Kegeln).

BLSV-Nadel für 15 Jahre Ehrenamt: Andrea Ettl (Alpin).

BLSV-Nadel für 20 Jahre Ehrenamt: Wain Lundqvist (Badminton) und Annemarie Dietz (Gymnastik).

