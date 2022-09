TSV Allershausen und SV Kranzberg verlieren – zwei Platzverweise und ein Last-Minute-K.o.

Der TSV Allershausen und SV Kranzberg (hier im direkten Aufeinandertreffen) musste am Wochenende Niederlagen hinnehmen. © Lehmann

Mit leeren Händen standen der TSV Allershausen und der SV Kranzberg nach ihren Heimspielen da. Die letzten Minuten der Partien hatten es jeweils in sich.

TSV Allershausen – SV Eichenried 1:2 (1:2). Die Allershausener Kicker hatten keinen guten Tag erwischt. „Wir haben bis zum Schluss unsere Leistung nicht auf den Platz bekommen und verdient verloren“, sagte Spartenchef Philipp Jordan. Dass die Hausherren am Ende auch noch mit dem Schiedsrichter haderten, passte ins Bild – „er konnte aber nichts für die Niederlage“. Eichenried dagegen verschaffte sich nach drei Niederlagen am Stück wieder mal ein Erfolgserlebnis.

Nachdem TSV-Keeper Florian Stenzenberger einen ersten Schuss noch hatte abwehren können, staubte Marius Keller ab (17.). Und auch in der Folge lief es nicht für Allershausen: Dario Turkman vergab die Chance aufs 1:1, und wenig später bekam Eichenried auch noch einen laut Jordan „fragwürdigen Handelfmeter“. Michael Kopp verwandelte diesen sicher (37.). Zwar meldeten sich die Ampertaler zurück, nach einem Ogbebor-Pass traf Turkman von der Strafraumgrenze (44.) – mehr Grund zu jubeln gab es aber nicht. In der Endphase überschlugen sich die Ereignisse: Erst sah Allershausens Paulo Just wegen einer Notbremse Rot (90.), was Felix Bachmann derart erzürnte, dass er sich die zweite Gelbe und damit den zweiten TSV-Platzverweis abholte (90.+1). Zuvor hatte sich Turkman eine Zehn-Minuten-Strafe wegen Meckerns eingehandelt (80.).

SV Kranzberg – BSG Taufkirchen 3:4 (1:2). Nach dem Duell der Kellerkinder gab es bei den Kranzbergern enttäuschte Gesichter, nach der sechsten Saisonniederlage steht das Team weiter auf einem direkten Abstiegsplatz. Zunächst glichen die Ampertaler die BSG-Führung von Julius Heilmeier (21.) aus, Thomas Kopp (22.) stellte auf 1:1. Das Remis hielt aber nicht lange, weil Thomas Heilmeier nach einem erneuten SVK-Abspielfehler fünf Meter vor dem Tor unbedrängt einköpfen konnte (39.).

Nach der Pause legte Taufkirchen nach: Thomas Bachmaier verwandelte einen berechtigten Foulelfmeter (57.) – doch Levi Peis verkürzte per Kopf auf 2:3 (63.). Riesen-Jubel dann in der Nachspielzeit, nachdem Thomas Kopp den Ball zum 3:3 im Kreueck versenkt hatte (90.+4). Doch mit dem letzten Angriff stieß die BSG den SVK ins Tal der Tränen, nach einem langen Pass blieb Kilian Fleck vor dem Tor eiskalt (90.+5). „Wir hatten kein Abwehrverhalten und haben verdient verloren“, sagte Trainer Anton Kopp. ms