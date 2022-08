TSV Allershausen: Im Kollektiv gegen Walpertskirchens Top-Stürmer Käser

Teilen

Mehr Optionen bieten sich TSV-Trainer Michael Stiller in dieser Saison. © lehmann

Der TSV Allershausen bestreitet am Freitagabend das erste Spiel auf Freisinger Kreisebene. Gegner ist der SV Walpertskirchen mit Torjäger Christian Käser.

Allershausen – Ab diesem Wochenende rollt der Ball auch auf der Kreisebene wieder. Aus Landkreis-Sicht eröffnet der TSV Allershausen die neue Saison am Freitagabend (18.45 Uhr) mit dem Aufgalopp gegen den SV Walpertskirchen.

Die Vorfreude ist riesig, dass der Ball auch in den unteren Ligen endlich wieder rollt „Nach fast fünf Wochen Vorbereitung freuen sich alle darauf, dass es ernst wird“, berichtete Abteilungsleiter Philipp Jordan. Und die Ampertaler sehen allerhand Gründe dazu, optimistisch nach vorne zu schauen – in eine ruhigere Saison als die letzte. Vor allem sei die Beteiligung während der Vorbereitung so groß wie schon seit Jahren nicht mehr gewesen, „Die Truppe hat super mitgezogen“, lobte Jordan. Das erhöhe die Chancen, dass es in dieser Saison mehr Alternativen auf der Ersatzbank geben wird. Zum anderen sei Trainer Michael Stiller die Integration der neuen Akteure gut gelungen. „Wir haben endlich wieder einen richtigen Konkurrenzkampf“, jubelt Jordan. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

TSV Allershausen: Nachwuchshoffnung Rothamer schwer verletzt - keine Extra-Bewachung für Walpertskirchens Knipser Käser

Die teils dürftigen Ergebnisse in den Testspielen interessieren den Abteilungsleiter nicht wirklich. „Wir haben einfach auch viel ausprobiert“, so Jordan. Gegen Bezirksligist Kammerberg etwa kassierten die Ampertaler eine herbe 0:6-Schlappe, gegen Kreisklassist Bergkirchen hatte die Stiller-Elf ebenso das Nachsehen: „Das war aber zweitrangig für uns.“ Ein Rückschlag war die schwere Verletzung des hoffnungsvollen Nachwuchstalents Luca Rothamer (Kreuzbandriss).

Gerichtet ist der Blick nun auf den ersten Gegner Walpertskirchen. Und was Jordan da beobachtete, macht ihm zwar keine Sorgen, „ein leichtes Auftaktspiel wird es aber nicht“. Vor allem Goalgetter Christian Käser wird für die TSV-Verteidiger eine gewaltige Herausforderung darstellen. „Er ist der vielleicht beste Stürmer in der Liga. Einen Extra-Bewacher bekommt er aber trotzdem nicht“, meinte der Abteilungsleiter. Vielmehr wollen die Hausherren den Knipser im Kollektiv verteidigen. Auch sonst haben die Ampertaler durchaus Respekt vor dem SVW, gegen den sie am letzten Spieltag der Vorsaison mit 0:2 verloren hatten. Auskommen muss Trainer Stiller jedoch ohne die Stammkräfte Dario Turkman und Alexander Holzmaier, die im Urlaub sind.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.