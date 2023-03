Allershausen und Attaching können mit Remis im Landkreis-Duell gut leben

Der BC Attaching und der TSV Allershausen lieferten sich jahrelang spannende Duelle in der Kreisliga 2.

Allershausen/Attaching – Seit dem Aufstieg der Attachinger testen beide Teams fleißig gegeneinander: Im Sommer hatte sich der BCA deutlich durchgesetzt. Beim Wiedersehen am vergangenen Wochenende auf dem Kunstrasenplatz in der Savoyer Au in Freising haben sich beide Teams nun mit einem 3:3 (1:1)-Remis getrennt.

Enes Mehmedovic, Trainer der Attachinger, musste bei der Generalprobe vor dem Bezirksliga-Wiederauftakt am Freitagabend beim FC Aschheim auf mehrere Spieler verzichten. „Am Tag vor der Partie war ich der zwölfte Mann“, so der 41-Jährige. Und weiter: „Wir waren dann genug Leute, aber es mussten trotzdem viele auf anderen Positionen spielen.“ Das machte sich bemerkbar: Kreisligist Allershausen war zunächst leicht überlegen und legte durch Domenik Baller vor (24.). Die Führung hielt bis kurz vor der Halbzeitpause, dann glich Attaching durch Imouroine Ouro-Agouda aus (43.).

Zur zweiten Halbzeit wechselte TSV-Spielertrainer Michael Stiller dreimal. Am Spielverlauf änderte dies zunächst nichts – und nach einem Doppelschlag von Marc Gundel (54.) und Felix Bachmann (56.) sah es sogar nach einem Sieg für den Außenseiter aus. Doch die Kräfte ließen beim TSV allmählich nach. „Wir sind mitten in der Vorbereitungsphase. Die Luft ist uns langsam ausgegangen, Attaching ist eine Woche vor dem Auftakt einfach ein bisschen weiter“, betonte Philipp Jordan, Abteilungsleiter der Allershausener Fußballer. Muhamed Hajric brachte den BCA mit seinen beiden Treffern (73./79.) zurück und sorgte damit für ein 3:3-Remis, mit dem beide Seiten leben konnten. (stm)