TSV Au: Große Nachwuchssorgen im Fußball – A- und B-Jugend nur spärlich besetzt

Unverändert im zwölften Jahr: die Vorstandschaft des TSV Au um (v. l.) den Vorsitzenden Stefan Stubenvoll, Kassierin Petra Roggenbuck, stellvertretender Vorsitzender Tobias Schreck und Schriftführer Matthias Thalmair. © Lorenz

Der TSV Au hat ein Nachwuchsproblem im Fußball. Hingegen boomt jedoch der Breitensport. Auch der geplante Neubau des Sportheims schreitet voran.

Au/Hallertau – Der TSV Au ist mit knapp 900 Mitgliedern durchaus einer der Schwergewichte im Landkreis. Allerdings hat die Vorstandschaft mit einem Problem zu kämpfen, das immer mehr Klubs umtreibt: fehlende Kräfte im Ehrenamt. Noch bedrohlicher könnte es schon bald für die Fußballer werden – hier fehlt sogar schon der Nachwuchs. Gute Nachrichten gab es bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag allerdings auch zur Genüge: Der Breitensport erlebt einen Boom, und der Bauantrag zum neuen Sportheim liegt bereits beim Landratsamt.

Abteilungsleiter Schaipp ist besorgt: „Möglicherweise fallen ganze Mannschaften weg“

„Ja, wir haben ein Problem“, sagte Fußball-Abteilungsleiter Stefan Schaipp. Der Grund: Bei der A- und B-Jugend fehlen die Spieler – in der A-Jugend sind sieben Auer Kicker vertreten, in der B-Jugend gerade mal vier. Die Folgen sind weitreichend, denn dadurch rücken freilich weniger Nachwuchsakteure in die beiden Herrenteams auf. „Möglicherweise gibt es dann keine zwei Herren-Mannschaften mehr, oder wir überlegen uns eine Lösung mit anderen Vereinen“, erklärte der Spartenchef. Eine weitere Hiobsbotschaft, die Schaipp verkünden musste: „Es werden bald um die zehn Trainer fehlen – das ist schon eine Herausforderung. Und wir haben das Problem, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Es könnten schon mehr Leute mitmachen, aber es kommt halt null komma null Resonanz.“ Was seiner Meinung nach im schlimmsten Fall passieren könnte: „Möglicherweise fallen ganze Mannschaften weg“. Um das Nachwuchsdefizit zu verringern, will der TSV beispielsweise im Kindergarten zum Schnuppertraining einladen oder vor Ort vorstellig werden. Schaipp: „Wir schlagen da einfach mal auf!“

Deutlich bessere Nachrichten hatten die Leiter der restlichen Abteilungen: Der Breitensport boomt, und die Mitglieder werden dort deutlich mehr – unter anderem bei der koreanischen Kampfkunst Tang Soo Do, beim Volleyball und Zumba.

TSV Au: Beitragserhöhungen werden einstimmig abgesegnet

Ein weiteres heikles Thema, das auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung stand, war die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. „Wir haben jetzt sieben Jahre lang nicht erhöht, aber jetzt geht’s nicht mehr“, so der Vorsitzende Stefan Stubenvoll. Sein Vorschlag: „Wir erhöhen ab 2024 um 25 Prozent – und ich weiß, das hört sich krass an, ist aber machbar.“ Widersprüche von den anwesenden Mitgliedern gab es keine und auch keinen Diskussionsbedarf, weshalb die Erhöhung einstimmig beschlossen wurde.

Ebenso zügig verliefen die Neuwahlen der Vorstandschaft. Stubenvoll wurde in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt, Tobias Schreck bleibt sein Stellvertreter. Pertra Roggenbuck wird weiterhin als Kassierin fungieren, und Matthias Thalmair macht als Schriftführer weiter. Damit geht die Vorstandschaft nun gemeinsam in das zwölfte Jahr – allerdings nicht ohne eine Mahnung vom Vereinschef. „Ich mache es nochmal“, so Stubenvoll. Und weiter: „Aber wir sollten schon mal nach einem Jüngeren schauen“.

Auch das Landratsamt schaut gerade – und zwar über den Bauplan des geplanten neuen Auer Sportheims. Wenn alles gut geht, könnte im Herbst 2024 der Spatenstich erfolgen. VON RICHARD LORENZ

