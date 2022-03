TSV Au: Hobmeier soll gehen - Verein plant ohne Aufstiegscoach

Christian Hobmeier (48) führte den TSV Au als Coach in die Fußball-Kreisliga. © jfu

Überraschung beim TSV Au: Am Saisonende 2021/22 wird Christian „Hobbe“ Hobmeier als Trainer abgelöst. Dies gaben die beiden Abteilungsleiter, Stefan Schaipp und Michael Huber, bekannt.

Au/Hallertau - „Wir blicken auf eine äußerst erfolgreiche Zeit mit Hobbe zurück. Ihm ist es mit seiner menschlichen Art und fußballerischen Kompetenz und trotz der erschwerten Rahmenbedingungen in der Pandemie gelungen, unsere junge Mannschaft weiterzuentwickeln. Die ganze Familie Hobmeier hat sich vom ersten Tag an mit dem TSV Au identifiziert und sich ins Vereinsleben eingebracht. Das zeigt den Charakter von Hobbe und hat bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen“, betonen die beiden TSV-Spartenchefs.

Trotzdem sei der Club nach einigen Gesprächen mit dem Trainer zum Jahreswechsel zu der Erkenntnis gelangt, dass es an der Zeit sei, für neue Impulse zu sorgen, sagt Schaipp. Deshalb habe sich der TSV Au umgesehen und konnte für die nächste Saison einen neuen Coach verpflichten. Dieser werde demnächst vorgestellt werden, kündigte der 1. Abteilungsleiter an.

Erst Zweite Mannschaft, dann Historisches mit der Ersten

Von Hobmeier war zu erfahren, dass ihm bereits vor einigen Wochen mitgeteilt worden sei, dass der Verein ab Sommer ohne ihn plane. Deshalb werde für ihn nach fünf Jahren seine sehr schöne Zeit beim TSV Au zu Ende gehen. Der 48-Jährige hatte ab 2017 erst die Zweite Mannschaft der Hallertauer betreut und übernahm danach ab der Saison 2018/19 die „Erste“, wo er erfolgreich einen Generationswechsel umsetzte. In der Runde 2019/21 gelang Hobmeier Historisches – der TSV stieg erstmals in die Kreisliga auf. In der aktuellen Saison schaffte er trotz etlicher personeller Ausfälle und Anpassungsschwierigkeiten an das Kreisliga-Niveau das Kunststück, auf einem Nichtabstiegsplatz zu überwintern. (Josef Fuchs)