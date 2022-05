TSV Au: Der letzte Rettungsanker - Karl Höpl übernimmt Traineramt

Karl Höpfl übernimmt wieder beim TSV Au das Traineramt. © FuPa

„Jetzt zählen nur noch drei Punkte, egal ob gegen Allershausen, Taufkirchen oder Kirchdorf“, sagt TSV-Kapitän Alex Schwarz vor dem Duell gegen den TSV Allershausen am Freitag um 19 Uhr.

Au – „Jeder aus der Mannschaft wird alles dafür gegeben, dass wir da richtig die Sau rauslassen und den Heimfans zeigen können, was wir zu leisten in der Lage wären. Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen, um uns anzufeuern, dann bleiben die Punkte bei uns in der Holledau.“

Bisher konnte der TSV in diesem Jahr nur wenig zeigen, ist 2022 das schlechteste Team der Kreisliga 2 und schwebt in akuter Abstiegsgefahr. Nach dem 1:6-Debakel vergangenen Freitag in Lengdorf sah Trainer Christian Hobmeier die letzte Chance, einen Impuls zu setzen darin, dass er sein Traineramt zur Verfügung stellte. Die Abteilungsleitung nahm an und setzte Karl Höpfl als Interimscoach für die verbleibenden drei Spiele ein. Höpfl möchte nun Ruhe ins Team zu bringen und den Fokus auf das Wesentliche schärfen.

Gefordert ist allerdings vor allem die Mannschaft, die zuletzt fünf Niederlagen in Serie und 4:20 Tore kassierte. Zwar gegen starke Gegner wie Finsing, Attaching, Eitting, Lengdorf und Kranzberg, aber das lässt Schwarz nicht als Ausrede gelten: „Es wissen alle, dass wir uns viel zu viele, grobe Schnitzer erlauben. Zuletzt gegen Lengdorf waren fünf der sechs Tore auf individuelle Fehler zurückzuführen, die nicht mal ein Jugendspieler machen dürfte.“ Die Situation mit dem Rücktritt von Trainer Hobmeier habe ihn selbst überrascht und etwas überfordert, gesteht der Kapitän: „Ich hoffe, dass das den erhofften Effekt bringt.“

Das würde Allershausens Trainer Michael Stiller natürlich gerne verhindern: „Es kann durchaus sein, dass das beim ein oder anderen Spieler in Au nochmal Impulse setzt. Das kann aber für uns keine Ausrede sein. Wenn wir Zehnter werden wollen, dann müssen wir in Au gewinnen.“

Die Gäste vom Amperknie sind seit drei Spielen ungeschlagen, sammelten sieben Punkte und kassierten kein Gegentor. Noch trennt sie ein Pünkterl von Rang zehn, aber der direkte Konkurrent aus Kranzberg hat das schwerere Restprogramm und Allershausen noch ein Nachholspiel mehr beim Tabellenletzten Moosburg. „Jetzt zählt nur der TSV Au und nicht Moosburg oder gegen wen der SV Kranzberg noch spielen muss“, fordert Trainer Stiller, „Wir müssen auf uns schauen und am Freitag in Au versuchen, defensiv so zu spielen, wie in den vergangenen Wochen und vorne unser Tor zu erzielen.“ (Sepp Fuchs)