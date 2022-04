Duell der Tabellennachbarn: TSV Au empfängt SV Kranzberg zum Abstiegskracher

Unter der Woche endete das Ampertal-Derby gegen den SC Kirchdorf für den SV Kranzberg (weiße Trikots) mit einem Remis. © Lehmann

Nach dem Unentschieden im Ampertal-Derby ist der SV Kranzberg am Sonntag zu einem weiteren Kellerduell beim TSV Au geladen.

Au – Beide Trainer stufen die Partie am Sonntag um 15 Uhr zwischen dem TSV Au und dem SV Kranzberg als richtungsweisend ein. Für die Gastgeber, weil sie im Kampf um Abstiegs- und Relegationsplätze auf keinen Fall einen direkten Konkurrenten punktemäßig enteilen lassen wollen. Für die Gäste, weil sie eben genau das mit einem Auswärtssieg schaffen könnten und den Vorsprung zu den Hallertauern auf fünf Zähler vergrößern wollen.

Derzeit stehen die Kranzberger auf dem zehnten Tabellenplatz und hätten den Klassenerhalt sicher. Der TSV Au hatte den ominösen Rang über dem Strich während der Winterpause inne und würde ihn nur zu gerne mit einem Heimsieg zurückerobern.

Der SV Kranzberg steht mit zwei Punkten Vorsprung vor dem TSV Au

Das werde alles andere als leicht, weiß auch TSV-Trainer Christian Hobmeier, denn Kranzberg sei mit die beste Mannschaft, gegen die sein Team in der Hinrunde gespielt habe. Damals konnte sich der Aufsteiger über ein glückliches 2:2-Unentschieden freuen, weil Kranzberg trotz Überlegenheit zu wenig effizient nach vorne agierte. Ein Problem, das auch die Kicker aus Au kennen, die bislang noch weniger Tore erzielt haben als der SVK. „Ich gehe deshalb nicht davon aus, dass es bei den beiden Teams ein offensives Feuerwerk werden wird“, meint Hobmeier: „Von unserer Seite steht dafür auch zu viel auf dem Spiel, wir werden also nicht mit dem offenen Visier arbeiten, sondern aus einer kompakten, kontrollierten Abwehr in die Offensive starten.“

Das müsse dann auch nicht unbedingt schön sein, so der TSV-Trainer, denn für seine Mannschaft zählen nur die Punkte. Zudem sei Geduld gefragt, denn dem Gegner stecke vielleicht noch das Nachholspiel vom Donnerstag in den Knochen. Dabei haben die Kranzberger in einer „Windlotterie“ ein 1:1 Unentschieden gegen Kirchdorf gezogen. „Uns bringt der Punkt insofern etwas, als dass wir den Abstand auf Kirchdorf gewahrt haben und damit auch den direkten Vergleich gewonnen haben“, wollte SVK-Trainer Anton Kopp keine Enttäuschung aufkommen lassen. „Am Sonntag wartet auf uns der nächste kämpferisch starke Gegner, der schwierig zu spielen sein wird, wenn er in eine Euphorie reinkommt. Aber auch der TSV Au ist für uns schlagbar.“