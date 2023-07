TSV Eching: Angekommen in der Bezirksliga-Realität – Ausfälle von Bittner und Beetz wiegen schwer

Starke Schwabinger zeigen den Zebras die Grenzen auf

Keine Punkte gab es für den TSV Eching bei dessen Bezirksliga-Rückkehr. Der FC Schwabing präsentierte sich gegen dezimierte Zebras abgezockter.

Eching – Der TSV Eching ist zurück in der Bezirksliga Nord. Zum Auftakt bekam es der Aufsteiger gleich mit dem Topteam FC Schwabing zu tun. Der Tabellendritte der vergangenen Saison ist eine Nummer zu groß gewesen, obwohl die Echinger bei ihrer 0:2-Niederlage über weite Strecken mitgehalten haben. Doch in den entscheidenden Situationen waren die Gäste besser.

TSV Eching: Führungsqualität von Bittner und Beetz schwer zu ersetzen

Zebras-Trainer Alexander Günther musste auf mehrere seiner Topleute verzichten. So fielen die Neuzugänge Florian Bittner (krank) und Philipp Beetz (muskuläre Probleme) aus. Der jungen Mannschaft fehlten damit zwei Spieler, die höherklassige Erfahrung mitbringen. „Diese Führungsqualität ist schwer zu ersetzen. Phasenweise haben wir es trotzdem gut gemacht“, sagt Günther.

Er schenkte dem 18-Jährigen Alessandro Lomo auf der Sechs das Vertrauen. Und der Neuzugang aus dem Landshuter Nachwuchs enttäuschte nicht, doch die Gäste sind eben nicht irgendeine Mannschaft. Die Münchner werden von gegnerischen Trainern immer wieder für ihre Ordnung gelobt. Hinzu kommen starke Einzelspieler wie Torjäger Giacinto Sibilia oder Kapitän Konstantin Steinmaßl. „Der Steinmaßl hat in der Innenverteidigung ein richtig starkes Spiel gemacht“, musste Günther anerkennen. Wegen Steinmaßl und der Ungenauigkeit im letzten Drittel blieben die Echinger vorne harmlos.

TSV Eching: Jetzt stehen die Derbys an

Hinzu kamen mehrere Dämpfer vor der Halbzeit. Tugay Karabazar verletzte sich nach einer halben Stunde schwer. Die Diagnose folgte am Abend: Wadenbeinbruch. Kurz vor der Pause musste Stürmer Daniel Mömkes wegen einer Muskelverletzung runter. Wenig später köpfte Khareem Zelmat die Schwabinger nach einer Freistoßflanke in Führung (45.). „Das Tor können wir in der Entstehung besser verteidigen. Wir dürfen in dieser Situation nicht foulen, sondern müssen den Laufweg begleiten. Dann passiert nichts“, so Günther.

Nach dem Seitenwechsel agierte die Heimelf frecher, doch um die Gästedefensive vor Probleme zu stellen, fehlte ein Stürmer vom Format eines Sibilias oder Zhelmats. Als der TSV in der Schlussphase alles nach vorne warf, wurde er ausgekontert. Marvin Muzhaqi überlief die aufgerückte Verteidigung und ließ Torhüter Daniel Hanrieder keine Chance (90.+2). „Die Bezirksliga ist einfach was anderes als die Kreisliga. Aber wir wollten den Aufstieg und freuen uns auf die nächsten Aufgaben“, so Günther. Die haben es in sich: Es folgen die Derbys in Freising, gegen Attaching und in Kammerberg. MORITZ STALTER

