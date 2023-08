TSV Eching: Aufsteigerduell gegen Waldeck-Obermenzing – Guter Zeitpunkt für den ersten Dreier

Eine intensive Partie erwartet Zebras-Coach Alexander Günther gegen Waldeck-Obermenzing. Dabei wird voller Körpereinsatz gefragt sein, so wie hier bei Jan Strehlow (weißes Trikot, r.) im Spiel gegen den BC Attaching. © Lehmann

Der TSV Eching wartet in der Bezirksliga auf den ersten Saisondreier. Dieser wäre gegen Mitaufsteiger Waldeck-Obermenzing wohl mehr als goldwert.

Eching – Auf den Derby-Hattrick folgte die Pause. Der TSV Eching war am vergangenen Wochenende nicht im Einsatz. Am Sonntag (15 Uhr) kehren die Zebras mit dem Aufsteiger-Duell beim SV Waldeck-Obermenzing in den Alltag in der Bezirksliga Nord zurück.

„Ich habe den Jungs am vergangenen Wochenende frei gegeben“, sagte TSV-Trainer Alexander Günther. Bei der Überlegung, ob der Rhythmus oder die Regeneration die bessere Entscheidung ist, entschied er sich für letzteres. „Wir hatten einige Urlauber und angeschlagene Spieler. Das Wochenende hat gutgetan.“ Unter der Woche forderte er seine Mannen allerdings. Drei und nicht wie üblich zwei Trainingseinheiten standen auf dem Plan. „Wir haben in Kammerberg am Freitag gespielt. Das Spiel in Waldeck ist am Sonntag. Es hat sich angeboten, sechs Trainingseinheiten zu platzieren“, erklärt der Coach. Er will mit Schwung in das wichtige Duell bei den Münchnern gehen.

Beide Teams warten noch auf den ersten Saisonsieg. Waldeck-Obermenzing steht nach vier Spieltagen bei einem Punkt, die Zebras haben zwei Zähler auf dem Konto. „Die Tendenz ist absolut positiv“, findet Günther dennoch. Sein Team hat in Freising (3:4), gegen Attaching (1:1) und in Kammerberg (2:2) gezeigt, dass es konkurrenzfähig ist. Nun gilt es, den nächsten Schritt zu machen. „Am Sonntag muss ein Sieg drin sein“, sagt der 34-Jährige. Mit Florian Bittner (Urlaub) fehlt ein wichtiger Offensivmann, im Gegenzug kehrt Philipp Beetz ins Team zurück – ein Eins-zu-Eins-Wechsel. Große Veränderungen im Kader und der Startelf wird es aber wohl nicht geben.

Wie die Zebras wird auch der Gegner auf den ersten Erfolg spekulieren. Der SV Waldeck-Obermenzing hat bei den drei Niederlagen in Sulzemoos (1:2), gegen Freising (2:3) und in Kammerberg (0:2) ebenfalls bewiesen, dass nicht viel fehlt. Um nicht nach einer Saison wieder in die Kreisliga abzusteigen, müssen jedoch Siege her. „Sie werden über den Kampf kommen. Und sie brauchen die Punkte so wie wir“, weiß Günther. Seine Spieler müssten sich daher auf eine intensive Partie einstellen – und verhindern, dass beim Kontrahenten in der Offensive der Knoten platzt. Denn der Mitaufsteiger hat talentierte Spieler in seinen Reihen, doch die haben in dieser Saison noch nicht gezündet. stm

