TSV Eching: Zebra-Offensive kommt immer besser in Fahrt

Bestritten ihr Testspiel gegen Lohhof erfolgreich: TSV Eching. © Sven Leifer

Der TSV Eching erzielt zum ersten Mal seit der Sommervorbereitung mehr als zwei Tore. Der Kreisligist SV Lohhof wird mit 4:2 bezwungen.

Eching - Was die Fußballer des TSV Eching im Test gegen den TSV Gilching angedeutet haben, setzten sie beim SV Lohhof fort: Die Offensive kommt immer besser in Fahrt und erzielte beim 4:2-Sieg über den Kreisligisten erstmals seit der Sommervorbereitung wieder mehr als zwei Tore in einer Partie. „Wir haben das letzte Drittel gut bespielt. Die Genauigkeit war besser, die Pässe in die Räume auch“, sagte Coach Alexander Günther.

Ein positiver Nebeneffekt des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten: Rückstände werfen die Zebras nicht aus der Bahn. Denn in Lohhof jubelte zuerst der Gegner. Luan da Costa Barros brachte den SVL zweimal in Führung, wobei der zweite Treffer ein sehenswerter Freistoß war (20. und 37.). Doch beide Male meldeten sich die Echinger zurück: Matthew Atkinson jagte den Ball nach geglücktem Pressing zum 1:1 in den Winkel (27.) und auf das zwischenzeitliche 1:2 antwortete Luka Topic mit einem herrlichen Freistoß-Tor (39.).

„Wir haben 15 Minuten gebraucht, dann aber immer besser reingefunden. Wir haben das Mittelfeld immer wieder schnell überbrückt und uns Abschlüsse aus zentralen Positionen erspielt“, sagte Günther. In der zweiten Halbzeit zogen die Zebras davon – auch wegen Daniel Amannsberger: Dieser erzielte in der 57. Minute die erstmalige Führung. In der Schlussphase bereitete er in Form einer Ecke den 4:2-Endstand durch Christian Niederstrasser vor (85.) – und sorgte für zufriedene Gesichter im TSV-Lager. (Moritz Stalter)