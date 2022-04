TSV Eching: BOL-Frauen auf dem Weg zurück zu alter Stärke

Leidenschaftlicher Auftritt: Die Echinger BOL-Fußballerinnen um Naomi Koroma (l.) hätten gegen den Tabellenzweiten einen Punkt verdient gehabt. © Lehmann

Die BOL-Frauen des TSV Eching müssen im Schneegestöber eine unglückliche Niederlage gegen den TSV Eiselfing hinnehmen. Trainer Strehlow betont das Positive.

Eching – Im freitagabendlichen Schneetreiben haben die BOL-Fußballerinnen des TSV Eching einen leidenschaftlichen Auftritt gezeigt. Trotz einer starken Leistung reichte es gegen den Tabellenzweiten TSV Eiselfing jedoch nicht für den erhofften Punkt: Auf heimischem Rasen unterlagen sie unglücklich mit 0:1 (0:0).

TSV Eching: Strehlow sieht deutliche Steigerung - „Wir haben uns nicht belohnt“

Nachdem beide Mannschaften mit argen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatten und dann auch noch das Wetter umschlug, kann man von Glück reden, dass die Partie überhaupt stattfand. Von Beginn an war es ein leidenschaftliches Duell: Bereits in der vierten Minute musste Eiselfings Torfrau dreimal nachfassen und den Ball von der Linie kratzen. Die Gastgeberinnen hatten angesichts von sieben hochkarätigen Möglichkeiten ein klares Chancenplus – Eching hätte daher zur Halbzeit in Führung liegen müssen. „Wir haben uns im Vergleich zum letzten Spiel deutlich gesteigert. Das Einzige, was gefehlt hat: Wir haben uns nicht belohnt“, betonte Zebras-Trainer Jan Strehlow, der die hohe Laufbereitschaft seiner Spielerinnen lobte. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

TSV Eching: Gmelch und Schmidt lassen Ausgleichschancen liegen

In der zweiten Hälfte ließen allerdings die Kräfte nach, wodurch sich ein offener Schlagabtausch entwickelte. Das bessere Ende hatten letztlich die Gäste aus Eiselfing, die in der 53. Minute durch einen unhaltbaren Freistoß mit 1:0 in Führung gingen. Trotz vieler Ausgleichschancen durch Echings Sturmduo Isabell Gmelch und Viktoria Schmidt standen die Mädels nach 90 Minuten mit leeren Händen da.

Dennoch: „Wir sind von Anfang bis Ende zusammengestanden und kehren langsam zu alter Stärke zurück“, freute sich Strehlow, dem auch die Atmosphäre im Team sehr gut gefällt. Nach einem spielfreien Wochenende steigt am 16. April das nächste Heimmatch gegen den SV Saaldorf. Beim TSV stellt man sich auf eine temporeiche Partie ein, in der man sich nach der Leistung vom Freitagabend keineswegs zu verstecken braucht. VON FRANZISKA KUGLER

TSV Eching – TSV Eiselfing 0:1 (0:0)

Aufstellung: Wörmann – Chudicek (35. Hoxha), Heckmair, Grund, Aberl, Koroma – Tsanaka, Mederl, Beer – Gmelch (50. Moser), Schmidt.

Tor: 0:1 Niedermaier (53.). Schiedsrichter: Günter Lanzinger (SG Eichenfeld).

Zuschauer: 22.