TSV Eching: Bitterer Rückschlag in letzter Sekunde

Matthew Atkinson erzwang das zwischenzeitliche 1:0 für die Zebras. © fupa

Der TSV Eching kassiert in der Nachspielzeit das 1:2 beim FC Aschheim. Bei einem langen Ball war die Zebras-Defensive unaufmerksam.

Eching – Viel bitterer geht es nicht. Der TSV Eching hat beim FC Aschheim fast schon einen Punkt sicher gehabt, als der Ball noch einmal in den eigenen Strafraum segelte. Die Zebras waren in diesem Moment unsortiert – und schon klingelte es. Trotz einer guten Leistung musste sich der TSV in Aschheim mit 1:2 (1:1) geschlagen geben.

Dabei lief lange Zeit alles nach Plan für die mutigen Gäste. „Wir wollten aggressiv und mit Pressing spielen“, sagte Philipp Beetz, spielender Co-Trainer der Echinger. Dieser Ansatz zahlte sich bereits in der dritten Minute aus: Matthew Atkinson setzte nach einem Rückpass FCA-Torhüter Pascal Jakob unter Druck. Dieser schoss Atkinson so an, dass der Ball ins leere Tor trudelte. „Er hat den Treffer erzwungen“, freute sich Beetz für den Torschützen. Die Zebras waren danach bissig in den Zweikämpfen. Vor allem Andreas Petermeier und Diego Contento wollten die Gäste nicht zu viel Platz geben. Das gelang über weite Strecken. Champions-League-Sieger Contento konnte sich nicht entscheidend durchsetzen.

Am Ausgleich kurz vor der Pause hatte der ehemalige Bayern-Profi dennoch seine Aktien. Er antizipierte einen unsauber gespielten Rückpass der Echinger und wurde dann von Zebras-Keeper Ali Kestler gelegt. „Kein Vorwurf an Ali. Er wollte retten, was nicht mehr zu retten war.“ Christos Ketikidis verwandelte sicher zum 1:1 – gleichzeitig der Halbzeitstand. Obwohl die Aschheimer mehr Spielanteile hatten, waren die Chancen ausgeglichen verteilt.

Daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts. Eching hatte die eine oder andere vielversprechende Abschlussmöglichkeit, doch vor dem Tor waren die Gäste nicht abgezockt genug. Auch Aschheim blieb ohne Hochkaräter – bis in die Nachspielzeit. Da klärte der Aufsteiger den Ball zunächst aus der Gefahrenzone, doch der FCA schlug den Ball noch einmal lang in den Strafraum. Die beiden Zebras spielten in dieser Situation Mann gegen Mann und verloren ihre Zweikampfduelle. Marko Mikac kam frei zum Abschluss und schoss die Gastgeber zum Sieg. „Eine Zwei-gegen-Zwei-Situation sollte es in der Nachspielzeit nicht mehr geben. Vielleicht wollten wir zu viel. Wir hätten uns mit dem Punkt zufriedengeben sollen. Aber das ist ein Lernprozess“, sagte Beetz. Die Echinger gingen zwar zum zweiten Mal in dieser Saison leer aus, haben aber gezeigt, dass sie nah dran sind an der Konkurrenz.

MORITZ STALTER

FC Aschheim – TSV Eching 2:1 (1:1)

Aufstellung: Kestler – Amannsberger, Strehlow, Kappauf, Joos (78. Höltl) – Kleindienst (81. Festbaum), Beetz, Mayer (77. Tadic), Atkinson (90.+2) – Bittner, Trautmann.

Tore: 0:1 Atkinson (3.), 1:1 Ketikidis (43., Foulelfmeter), 2:1 Mikac (90.+1).

Gelbe Karten: Amannsberger, Atkinson, Kestler.

Schiedsrichter: Fabian Balasch (TSV Buchbach).

Zuschauer: 150.

