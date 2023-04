TSV Eching: BOL-Frauen kassieren Pleite beim Schlusslicht – Trainer Strehlow fehlte

Stefan Bergmoser sprang als Coach der Echingerinnen ein. © Fupa

Punkte liegen gelassen haben die Mädels des TSV Eching. Nach einem 0:1 (0:0) beim Tabellenschlusslicht aus Saaldorf müssen die Zebras im nächsten Spiel eine Reaktion zeigen.

Eching – Die ersten 20 Minuten gehörten klar den Echingerinnen, die ohne Jan Strehlow an der Seitenlinie auskommen mussten. Der Trainer spielte parallel mit dem Kreisligateam der Herren gegen Eichenried. Nach einem Freistoß, der knapp über das Kreuzeck segelte und einem Kopfball, den die Saaldorfer gerade noch von der Linie kratzten, wäre eine Führung zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient gewesen. Doch dann drehte der Gastgeber richtig auf. Über ihr schnelles Spiel erkämpften sich die SV-Damen mehrere Möglichkeiten zur Führung, und die Echingerinnen waren fortan zu weit weg von ihren Gegenspielerinnen. „Wir hatten Glück, mit 0:0 in die Pause zu gehen“, so Ersatztrainer Stefan Bergmoser.

Auch in der zweiten Hälfte war Saaldorf das bessere Team – das Gegentor blieb lediglich eine Frage der Zeit. Die Zebras kamen nicht mehr gefährlich vor den gegnerischen Kasten. Kurz vor Schluss beförderte dann Katrin Zellner den Ball nach einer Ecke per Kopf zum 1:0 (84.) knapp über die Torlinie. Doch für Bergmoser, der sonst das Zweite Damenteam coacht, ist klar: „Die Tabelle wird Saaldorf nicht gerecht.“ Der SV sei wegen vieler Verletzungssorgen auf dem letzten Platz gewesen, ist aber für Bergmoser kein Abstiegskandidat. „Die Niederlage ist trotzdem ärgerlich. Aber das ist erst unsere zweite BOL-Saison. Da ist so ein Spiel auch mal dabei“, weiß der eingesprungene Übungsleiter.

Die Stimmung im Team bleibt trotzdem gut, und gegen den TV 1864 Altötting (15. April, 17 Uhr) besteht die Chance zur Wiedergutmachung. Dort will man dann wieder einen Dreier einfahren. VON FRANZISKA KUGLER

SV Saaldorf – TSV Eching 1:0 (0:0).

Aufstellung: Grosch – Priselac, Eberling, Grund, Aberl – Beer, Schwentner, Mederl – Ermair, Hoxha, Gmelch (60. Proschek).

Tor: 1:0 Zellner (84.).

Schiedsrichter: Alfred Linhart (ESV Freilassing).

Zuschauer: 50.

