Derby-Entscheidung in der Nachspielzeit: Eching marschiert vorne weiter – Unterbruck patzt

Teilen

Kampf um jeden Zentimeter: Kranzbergs Stefan Schleypen (l.) und Allershausens Viktor Siebert schenken sich im direkten Duell nichts. Am Ende des Spiels war der TSV jedoch obenauf. © Michalek

Wer soll den Echingern den Aufstieg noch nehmen? Auch zum Pflichtspielauftakt im neuen Jahr hielten sich die Zebras schadlos und gewannen bei der BSG Taufkirchen mit 2:1. Währenddessen ging Allershausen mit einem 1:0 im Derby einen weiteren Schritt gen Aufstiegsrelegation

BSG Taufkirchen – TSV Eching 1:2 (0:2)

Gab es überhaupt eine Winterpause? Die Fußballer des TSV Eching ziehen in der Kreisliga weiter munter ihre Kreise und starteten standesgemäß mit einem Sieg in die Frühjahrsrunde. „Am Ende haben wir verdient gewonnen“, resümierte ein zufriedener Spartenchef Peter Hanrieder. Jedoch:

Die Gäste profitierten auch vom Rückenwind im ersten Durchgang. So spielte sich das Geschehen vornehmlich in der Hälfte der Platzherren ab, ohne dass die Echinger aber daraus Profit schlagen konnten. Dann ging es aber kurz vor dem Seitenwechsel mit einem Doppelschlag recht schnell: Nach einer feinen Kombination über Thomas Asvestas und Matthew Atkinson landete das Leder bei Samuel Glogowski, der im Strafraum sicher einnickte (42.).

Und noch vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Gerhard Ferlisch war die Messe so gut wie gelesen: Nach einer Ecke hatte Taufkirchen zunächst klären können, den Abpraller nahm Jan Strehlow am Strafraumeck aber clever auf und wuchtete das Spielgerät mit einem Volley unhaltbar in die Maschen (45.).

Nach dem Wechsel kam Eching ob des Gegenwinds nicht mehr so richtig ins Spiel hinein. Da aber Taufkirchen auch nicht sonderlich gefährlich wurde, verwaltete der Ligaprimus das Geschehen. Erst in der Schlussphase wurde es nochmal brenzlich, nachdem Florian Kappauf der Ball an die Hand gesprungen war. Den folgerichtigen Elfmeter versenkte Valentin Unterreitmeier (85.).

SV Wörth – FCA Unterbruck 2:2 (0:0)

Überhaupt erst fünf Zähler hatten die Wörther Kicker bis dato in dieser Saison geholt und stehen damit quasi als Absteiger fest. Die Unterbrucker Mannen bescherten dem Schlusslicht nun allerdings seinen sechsten Punktgewinn der laufenden Runde. „Wir hätten heute klar gewinnen müssen“, analysierte Trainer Alfons Deutinger hinterher.

„Wer aber seine Chancen nicht nutzt, holt eben nicht viel.“ Insbesondere im ersten Durchgang spielten die Gäste das Kellerkind an die Wand – Andreas Hohlenburger mehrfach, Nicklas Hauptkorn, Linus Hayer und Nicolas Vortisch vergaben aber Chancen für mehrere Spiele.

Doch als Hayer nach dem Wechsel auf Zuspiel von Hohlenburger zur Führung traf (53.), standen die Zeichen auf Erfolg. Wörth gab jedoch nicht auf und egalisierte zunächst durch Paul Notka (58.). Wenig später wähnten sich die Gäste wieder auf der Siegerstraße, nachdem Daniel Nefzger ein Hohlenburger-Zuspiel hatte verwerten können (63.).

Doch der SVW wehrte sich weiter mit Mann und Maus und kam durch einen abgefälschten Freistoß von Lukas Becker noch zum 2:2 (72.). In der Schlussphase agierten die Gäste schließlich zu überhastet, um noch zum 3:2 nachzulegen.

SV Kranzberg – TSV Allershausen 0:1 (0:0).

Recht viel bitterer kann ein Nachmittag für einen Abstiegskandidaten nicht laufen: 90 Minuten ackerten und rackerten die Kranzberger Kicker. Sie hatten die Hand – sogar in doppelter Unterzahl – schon dran an einem Zähler, doch am Ende blieben nur enttäuschte Gesichter.

Insgesamt sahen die Zuschauer ein gutes Derby, das insbesondere im ersten Durchgang recht ausgeglichen war. Beide Mannschaften hatten Chancen zur Führung: Thomas Ostermaier und Thomas Kopp für den SVK, auf der anderen Seite Marc Gundel und Domenik Baller. Im zweiten Durchgang schwächten sich die Platzherren dann selbst: Erst verabschiedete sich Thomas Schredl nach einer Notbremse mit Glatt-Rot, und kurz vor Schluss sah Levi Peis die Ampelkarte.

Auch in doppelter Unterzahl wehrten sich die Kranzberger – in der Nachspielzeit setzte Allershausen jedoch den spielentscheidenden Lucky Punch. Einen Freistoß konnte die Mauer noch blocken, im Nachsetzen beförderte Felix Bachmann das Leder aber per Sonntagsschuss in die Maschen (90.+1). „Das war bitter, das 0:0 hätte sich für uns wie ein Sieg angefühlt“, gab SVK-Coach Anton Kopp konsterniert zu. TSV-Abteilungsleiter Philipp Jordan konnte dagegen jubeln. Der Sieg sei schon verdient gewesen, auch wenn es natürlich „glücklich ist, wenn der Treffer so spät fällt“. (Matthias Spanrad)