Damen des TSV Eching: Hinten stabil, vorne effizient

Augen auf den Ball: Echings Paula Theis – Torschützin zum 1:0 – wird beim Versuch, den Ball zu kontrollieren von ihrer Traunsteiner Gegenspielerin verfolgt. © gleixner

Ihre „Aufgabe erledigt“ haben die BOL-Fußballerinnen des TSV Eching am Samstag auf heimischem Feld.

Eching – Beim 2:0 (0:0) gegen die DJK Traunstein war die Zebras-Defensive nicht zu durchbrechen. Zwar waren die Gäste aus dem Chiemgau in Halbzeit eins besonders durch Fernschüsse gefährlich in Erscheinung getreten, für die Führung reichte es dennoch nicht.

„Da haben wir etwas Glück gehabt. Der Spielverlauf hätte auch ganz anders aussehen können“, sagt der Zebras-Coach, dessen Mädels trotzdem im Spielaufbau konsequenter waren als ihre Kontrahentinnen. Den ersten Treffer der Partie erzielte nach der Pause TSV-Stürmerin Paula Theis: Mit einem strammen Vollspannschuss auf Höhe des rechten Strafraumecks brachte sie die Gastgeberinnen mit 1:0 (56.) in Führung. In einer überdurchschnittlich fairen Partie waren klare Torchancen allerdings ansonsten Mangelware.

Die DJK setzte sich in Halbzeit zwei lediglich mit einem gefährlichen Kopfball in Szene. Beide Teams stellten ihre Zweikampfstärke im Mittelfeld zur Schau und kamen folglich kaum vor den gegnerischen Kasten. In der 70. Spielminute entschied dann Jaqueline Eberling mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 2:0 (72.) die Partie. Ihr Schuss aus spitzem Winkel schlug unhaltbar im Traunsteiner Kasten ein.

Insgesamt überzeugten die Zebras ihren Coach mit einer „soliden Abwehrleistung und einer effizienten Offensive“. Denn recht viel mehr Möglichkeiten für weitere Treffer kamen nicht zustande. Nachdem für den TSV in der Liga wohl weder nach oben noch nach unten etwas passiert, liegt der Fokus für die nächsten Spiele darauf, die Trainingsinhalte auf den Platz zu bringen. „Das heißt, wir wollen defensiv weiter stabil stehen und unsere anderen Baustellen systematisch verbessern“, erklärt Strehlow. Kommenden Sonntag (10.45 Uhr) reisen die Zebras zur Zweitvertretung des FC Stern München. (fk)

TSV Eching – DJK Traunstein 2:0 (0:0).

Aufstellung: Grosch – Karber (50. Tsanaka), Grund, Aberl, Resenscheck – S. Mederl, Eberling, Beer (25. A. Mederl) – Rudzki (32. Schmidt), Theis, Proschek (40. Gmelch).

Tore: 1:0 Theis (56.), 2:0 Eberling (72.).

Schiedsrichter: Thomas Sievers (FC Spfr. Schwaig).

Zuschauer: 30.