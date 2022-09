TSV Eching effizient und eiskalt - Auch mit Feldspielerin im Tor

Schön vorbereitet: Tamara Rudzki (r.) leitete zusammen mit ihrer Teamkollegin Sonja Ermair den Führungstreffer ein. © Lehmann

Der TSV Eching fährt den ersten Dreier der Saison ein. Gegen den SV Saaldorf traten die TSV-Damen konsequent auf, trotz einer Notlösung im Tor.

Eching – Erster Saisonsieg für die Zebras! Die Bezirksoberliga-Mädels des TSV Eching verwerteten ihre wenigen Torchancen eiskalt und sicherten sich mit dem 2:0 (1:0) zu Hause gegen den SV Saaldorf einen wichtigen Dreier.

Besonders glücklich waren die Echinger Frauen über das frühe 1:0 in der sechsten Minute. Nach einer herrlichen Kombination zwischen Tamara Rudzki und Sonja Ermair flankte Letztere an den Fünfmeterraum, wo Vera Gundel vor der Torfrau einköpfte. Danach hatte die Begegnung jedoch lediglich die Intensität eines Freundschaftskicks. Beide Teams erspielten sich wenige Möglichkeiten, die Gäste vom SV Saaldorf wurden nur aus der zweiten Reihe gefährlich. Doch die etatmäßige Feldspielerin Emily Grund zeigte zwischen den Pfosten eine herausragende Leistung – und hielt die Null fest.

Auch in der zweiten Hälfte fehlte es an Leidenschaft. Der TSV schaffte es nicht, aktiv genug in die Zweikämpfe zu gehen und das eigene Spiel aufzuziehen. Doch erneut schlug Eching eiskalt zu: Elisa Josephs ließ im Saaldorfer Sechzehner ihre Gegenspielerin aussteigen und legte uneigennützig quer auf Antonia Wörl, die den Ball zum 2:0 unter die Latte hämmerte (65.). Am Ende stand damit für den TSV der erste Sieg der noch jungen Bezirksoberliga-Saison.

„Wir haben zu lange die Handbremse drin gehabt. Dennoch ist es gut, dass wir solche Spiele gewinnen können“, betont Trainer Jan Strehlow. „Ich erwarte mir für das nächste Spiel aber mehr Leidenschaft und Zweikampfhärte. Wir dürfen uns nicht dem Gegner anpassen.“ Am Sonntag (15 Uhr) empfängt sein Team den TV Altötting, mit dem man nach einer unnötigen Niederlage in der Vorsaison noch eine Rechnung offen hat. VON FRANZISKA KUGLER

TSV Eching – SV Saaldorf 2:0 (1:0)

Aufstellung: Grund – Resenscheck (36. Karber), Heckmair, Aberl, Mederl (59.

Proschek) – Schwentner, Beer, Rudzki – Ermair

(46. Tsanaka/65. Wörl),

Gundel (29. Gmelch),

Josephs.

Tore: 1:0 Gundel (6.), 2:0 Wörl (65.).

Schiedsrichter: Christopher Tantum (MSV Bajuwaren München).

Zuschauer: 30.