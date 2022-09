TSV Eching: Etatmäßige Feldspielerin hält die Null fest

„Mensch, warum haben wir nicht gewonnen?“ Trainer Jan Strehlow sah zum Auftakt eine ansprechende und engagierte Leistung seiner TSV-Mannschaft. © Michalek

Die Fußballerinnen des TSV Eching haben zum BOL-Auftakt beim Landesliga-Absteiger gepunktet. Bemerkenswert: Mit Julia Heckmair stand eine Feldspielerin im Tor.

Eching – In einer ereignisreichen Partie haben sich die Fußballfrauen des TSV Eching den ersten Punkt der Saison gesichert. Tore bekamen die Zuschauer in der Partie beim Landesliga-Absteiger MTV Dießen/Ammersee jedoch nicht zu sehen. Das Spiel endete 0:0.

„Mensch, warum haben wir nicht gewonnen?“, dachte sich TSV-Trainer Jan Strehlow hinterher. Sein Team zeigte eine Top-Leistung, startete mit viel Engagement und Kampfgeist in die erste Partie der Bezirksoberliga-Saison. In Ballbesitz kombinierte sich seine Mannschaft immer wieder bis an den gegnerischen Sechzehner – doch am Ende ging oft die Kraft aus. Auch die Gastgeberinnen tauchten nach Spielzügen über die Außen und langen Bälle ein ums andere Mal vor dem Echinger Kasten auf.

Emily Grund mit zwei guten Chancen

Die besten Tormöglichkeiten hatten beide Teams allerdings durch Standardsituationen. Gleich zweimal scheiterte TSV-Spielerin Emily Grund per Kopf nach einem Eckball knapp. Doch auch die kopfballstarken Gegnerinnen bissen sich an der Echinger Torhüterin und etatmäßigen Feldspielerin Julia Heckmair die Zähne aus. So blieb es bei der gerechten Punkteteilung.

„Trotzdem ist der Saisonauftakt gelungen. So können wir unsere Spiele auch gewinnen“, freut sich Strehlow, der künftig allein an der Außenlinie steht. Denn Diego Puchta hat seinen Posten als Co-Trainer aus strategischen Gründen abgegeben. Dennoch freut man sich schon auf das erste Heimspiel am Samstag um 15 Uhr gegen den SV Saaldorf. Mit dem starken Kader, der in der Vorbereitung gut zusammengewachsen sei, will der TSV auch gegen diesen Gegner bestehen. „Aber wir müssen noch stärker unser eigenes System auf den Platz bringen“, betont Strehlow.

Spielstatistik:

MTV Dießen – TSV Eching 0:0

Aufstellung: Heckmair – Resenscheck (61. Karber), Aberl, Grund, Priselac – Beer, Mederl, Schwentner – Ermair (68. Wörl), Hoxha (65. Proschek), Josephs (72. Gmelch).

Gelbe Karte: Beer.

Schiedsrichter: Heiko Herbart (SC Pöcking).

Zuschauer: 50.

