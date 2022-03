TSV Eching: Gutes Spiel reicht nicht

Teilen

Wenig Gefahr: Der TSV Eching musste sich nach einem chancenarmen Spiel beim TSV Jetzendorf mit 0:2 geschlagen geben. © habschied

Der TSV Eching war beim Tabellenzweiten TSV Jetzendorf zu Gast. Dort mussten sich die Echinger mit einer 0:2-Niederlage geschlagen geben.

Eching - Es war keine Glanzleistung des TSV Jetzendorf im Spiel gegen den Tabellen-13. TSV Eching. Doch gerade diese Fähigkeit der Grün-Weißen hatte Alexander Günther, der Trainer des TSV Eching, herausgehoben: „Die Jetzendorfer haben spielerische Klasse, können aber auch Fußball arbeiten.“ Und dies hat der Tabellenzweite untermauert. Die Echinger spielten gut, mussten aber mit einer 0:2-Niederlage die Heimfahrt antreten.

Die Jetzendorfer erwischten den besseren Start, liefen aber in der sechsten Minute in einen Echinger Konter. Matthew Atkison hatte die große Chance auf die Führung für den Außenseiter, traf aber nur den Pfosten. Dann hatte auch der TSV seinen Hochkaräter, Wlad Beiz brachte den Ball aber nicht im leeren Tor unter. In der 30. Minute machte der Jetzendorfer Angreifer seinen Fehlschuss wett und köpfte den Tabellenzweiten nach schöner Vorarbeit von Flo Radlmeier in Führung. Aus Echinger Sicht ein bitterer Gegentreffer. „Das Tor ist kurz nach einer Drangphase von uns gefallen“, so Zebras-Trainer Günther.

Überlegen, dennoch keine Tore

Die Gäste aus Eching starteten gut in die zweite Halbzeit, ohne allerdings zwingend zu werden. Dafür verteidigten die Jetzendorfer einfach zu gut. „Eching war überlegen, wir haben aber nichts zugelassen“, sagte auch Manfred Zeindl, der Sprecher der Jetzendorfer. Die Vorentscheidung fiel dann in der 69. Minute, als Radlmeier einen Konter erfolgreich abschloss und die Führung der Gastgeber auf zwei Tore ausbaute. Danach versuchten die Gäste noch einmal alles. Sie erhöhten das Risiko, die Jetzendorfer Defensive um die Innenverteidiger Wojciech Swierkosz und Christos Papadopoulos verteidigte die langen Bälle aber sicher – und verhinderte so, dass es noch einmal spannend wurde. „Das war heute ein Arbeitssieg“, resümierte Zeindl nach der Partie, während Günther sagte: „Uns hat das Quäntchen gefehlt.“ (stm)