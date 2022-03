TSV Eching: Wiedersehen mit dem Ex-Coach muss warten - Partie beim FSV Pfaffenhofen abgesagt

Hoffen weiter auf den Klassenerhalt: Die Fußballer des TSV Eching. © FuPa / Johannes Traub

Das Aufeinandertreffen des TSV Eching mit dem FSV Pfaffenhofen um Ex-Trainer Gerry Lösch wurde verschoben. Die Partie war für Samstag um 15 Uhr angesetzt.

Eching – Am Samstag um 15 Uhr wäre der TSV Eching erstmals im Jahr 2022 in der Liga im Willi-Widhopf-Stadion aufgelaufen. Gast wäre der FSV Pfaffenhofen gewesen, ein Duell mit hoher Brisanz. „Spiele gegen den Ex-Trainer und ehemalige Mitspieler sind immer eine besondere Konstellation“, sagt Zebras-Coach Alexander Günther. Doch Prestige steht für ihn nicht im Vordergrund, wichtiger sind Punkte gegen den Abstieg. Auf die müssen die Echinger nun erst einmal warten, die Partie wurde abgesagt.

Die Zebras haben in den beiden Spielen nach der Winterpause nicht schlecht gespielt, ein Punkt aus den Partien in Eichstätt (2:2) und am vergangenen Wochenende in Jetzendorf (0:2) sind aber unter dem Strich zu wenig, um näher an die Relegationsplätze heranzurücken. Doch auch wenn es beim Zweiten Jetzendorf nicht reichte, war Günther mit der Vorstellung seiner Mannschaft zufrieden. „Wir haben besonders in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht. Es war aber auch klar, dass wir Jetzendorf nicht 90 Minuten in den Griff bekommen würden. Dafür haben sie zu viel Qualität“, so Günther. Und weiter: „Am Ende haben dann Nuancen entschieden. Wir treffen den Pfosten und verpassen es, in Führung zu gehen. Sie machen die Tore.“

Da es nichts mit den „Bonuspunkten“ wurde, stehen die Echinger in den nächsten Begegnungen weiterhin unter Zugzwang. Für den FSV Pfaffenhofen gilt eigentlich das gleiche. Man steht nur zwei Punkte vor den Abstiegsrelegationsplätzen. „Sie haben in dieser Saison Schwierigkeiten, die gleiche Elf auf den Platz zu bringen. Aber die Tabellenposition wird ihrer Qualität nicht gerecht“, sagt Günther. Stark besetzt ist die Offensive der Pfaffenhofener mit Maxi Ceballos (14 Saisontore) und Sebastian Waas (sieben Treffer), die in der vergangenen Saison noch für die Zebras gewirbelt hatten. In der Defensive drückt allerdings der Schuhe. Im Hinspiel siegten die Echinger mit 2:1 nach einem Last-Minute-Tor von Luka Topic. (Moritz Stalter)