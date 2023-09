TSV Eching kassiert klare Niederlage im Aufsteigerduell mit Gaimersheim

Pechvogel: Zebras-Kicker Florian Kappauf (2. v. l.) beförderte den Ball zum 0:2 ins eigene Gehäuse. © Lehmann

Der TSV Eching kassiert gegen den TSV Gaimersheim eine klare 0:3-Heimniederlage. Die Englische Woche machte sich bei den Zebras körperlich bemerkbar.

Eching – Zwei Aufsteiger, beide nach sechs Spieltagen mit der gleichen Punktzahl auf einem Abstiegsrelegationsplatz: Im Duell zwischen dem TSV Eching und dem TSV Gaimersheim ging es um wichtige Zähler für den Klassenerhalt. Nach 90 Minuten lagen allerdings drei Tore zwischen den beiden Mannschaften – alle erzielten die Gäste aus Gaimersheim. Echings Co-Spielertrainer Philipp Beetz sagte nach der 0:3-Niederlage: „Wir hatten großen Anteil daran. Ich bin mir aber auch sicher, dass Gaimersheim nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird.“

Die Echinger wollten an ihre jüngsten Leistungen anknüpfen und gegen Gaimersheim den ersten Heimsieg dieser Saison feiern. Die Gäste ließen aber wenig zu – auch wegen ihrer starken Einzelspieler. So stand mit Co-Spielertrainer Gabriel Weiß ein Akteur im Aufgebot, der in den vergangenen Jahren in der Regionalliga für den FC Ingolstadt II, den FC Gießen, den SV Elversberg und Eintracht Trier aufgelaufen war. Nicht die schlechtesten Adressen unterhalb der drei Profiligen.

Die Zebras mussten dagegen auf Christopher Trautmann verzichten, der sich auf seine Weltreise verabschiedet hat. Ob es an Trautmanns Fehlen lag, dass die Echinger vorne harmlos blieben? „Von der Einstellung und Laufbereitschaft her kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen“, betonte Beetz. Doch es mangelte an Chancen – anders als noch am vergangenen Mittwoch bei der Last-Minute-Niederlage in Aschheim (1:2).

Auch Gaimersheim hatte sein letztes Ligaspiel in Aschheim absolviert (0:0) – allerdings vor acht Tagen. Die längere Regenerationszeit sollte in der zweiten Hälfte ein Faktor werden, denn bei den Zebras wurden die Beine immer schwerer. Und mit der Müdigkeit ließ die Konzentration nach. Dies nutzte der Gegner aus, Dennis Hüttinger brachte die Gäste in der 57. Minute in Front. Die Hausherren mussten etwas ändern – doch weiterhin fehlten die Ideen im Spiel nach vorne. Noch komplizierter wurde es, nachdem Florian Kappauf den Ball in der 76. Minute ins eigene Tor befördert hatte.

Eching versuchte alles. Als die Heimelf hoch verteidigte, stellte Ömer Sali Moustafa auf 0:3 (85.). Das war zugleich der Endstand. „Gaimersheim hat es gut gemacht und den Ball laufen lassen. Wir haben uns schwer getan, Chancen zu erspielen. Man hat gemerkt, dass uns die Englische Woche in den Körpern gesteckt hat“, so Beetz. Er weiß aber auch, dass sein Team Punkte benötigt. Doch die nächste Aufgabe hat es in sich: Am Freitag geht’s zum SV Manching, der sich mit mehreren Ex-Regionalliga-Spielern verstärkt hat. VON MORITZ STALTER

