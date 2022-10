Last-Minute-Tor macht die Zebras happy

Teilen

Jaqueline Eberling traf in der 90. Minute zum 1:0-Sieg in Traunstein. © FuPa

Die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Eching sind weiter auf Erfolgskurs. Sie siegten in Traunstein mit 1:0 und zogen mit Tabellenführer Überacker gleich.

Eching – Die Siegesserie der Echinger Fußballerinnen geht weiter. Bei der DJK Traunstein sicherte sich der Bezirksoberligist dank eines Tores in der letzten Minute einen 1:0 (0:0)-Erfolg und damit den dritten Dreier in Folge. Dadurch steht die TSV-Mannschaft nach vier Spieltagen auf Tabellenplatz zwei – punktgleich mit Spitzenreiter RW Überacker.

Vor allem in der ersten Hälfte zogen die Echinger Frauen viele gekonnte Spielzüge auf. Das Einzige, was bei den Offensivaktionen fehlte, war der Abschluss. In der Verteidigung standen die Zebras, wie schon im bisherigen Saisonverlauf, sehr diszipliniert. Stürmerin Paula Theis, die diesmal das TSV-Gehäuse hütete, musste nicht einmal hinter sich greifen. Auch wenn die Chancen ausblieben, zeigten die beiden Teams laut Eching-Trainer Jan Strehlow über 90 Minuten hinweg „ziemlich guten Fußball“ – zumal die Platzverhältnisse immer schwieriger wurden. Besonders gefährlich wurde es auf beiden Seiten durch Standardsituationen.

Jaqueline Eberling trifft ins Kreuzeck

Das bessere Ende hatten jedoch die Gäste. Erstmals eingenetzt hatten die Echinger Damen gut zehn Minuten vor Schluss, allerdings entschied der Unparteiische auf Offensivfoul. Umso größer war die Freude nach dem Last-Minute-Treffer von Jaqueline Eberling, die einen Fernschuss unhaltbar zum 1:0 im Kreuzeck versenkte (90.).

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Wir sind einfach happy! So gut stand die Erste Frauenmannschaft noch nie da“, jubelte Coach Strehlow. „Auch wenn die drei Punkte glücklich waren, waren sie aufgrund der Mannschaftsleistung verdient.“ Nicht zu vergessen: Die Zebras-Mädels haben in dieser Saison noch keinen Gegentreffer kassiert. Die Marschroute für die Heimpartie am kommenden Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Stern München II ist damit klar: „Weiter die Null halten, laufen, kämpfen und beißen.“ Dabei hoffen die Frauen wieder auf eine große Zuschauerkulisse, immerhin waren sogar nach Traunstein etliche TSV-Fans mitgereist.

Spielstatistik

DJK Traunstein – TSV Eching 0:1 (0:0)

Aufstellung: Theis – A. Mederl (46. Resenscheck), Grund, Heckmair, Priselac (46. Karber) – Hoxha, Eberling, S. Mederl – Ermair (33. Gmelch), Beer, Josephs.

Tor: 0:1 Eberling (90.).

Schiedsrichter: Andreas Schneider.

Zuschauer: 60.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.