TSV Eching macht großen Schritt Richtung Klassenerhalt

Teilen

Matchwinnerin: Naomi Koroma (r.) erzielte mit einem Freistoß aus 32 Metern das einzige Tor des Tages. © Michalek

Die BOL-Mädels des TSV Eching feierten ihren ersten Dreier in der Rückrunde. Bemerkenswert: Der Zu-Null-Sieg gelang mit einer Feldspielerin im Tor.

Eching – Sie mussten lange auf ihren nächsten Sieg in der Bezirksoberliga warten – doch jetzt hat es geklappt: In der Partie bei der DJK Traunstein belohnte sich der TSV Eching um Trainer Jan Strehlow beim 1:0 (0:0)-Sieg für eine taktisch raffinierte Leistung.

Mit einer sehr defensiven Ausrichtung starteten die Zebras-Mädels in diese wichtige Begegnung. Mit der etatmäßigen Feldspielerin und Kapitänin Julia Heckmair zwischen den Pfosten lauerte der TSV vor allem in der ersten Hälfte auf Fehler des Gegners, um über eigene Konter gefährlich zu werden. So erspielten sich die Echinger Frauen über die gesamte Partie eine ordentliche Menge an Großchancen. „Wir hätten vier bis fünf Tore machen müssen“, berichtet Strehlow, dessen Mannschaft das Match kontrollierte. „Es war eine Frage der Zeit, bis wir den Ball im Kasten unterbringen.“ Und so netzte Naomi Koroma Mitte der zweiten Halbzeit schließlich mit einem platzierten Freistoß aus 32 Metern unter die Latte zur verdienten Führung ein (66.).

Mehrere Unterbrechungen wegen Kreislaufproblemen

Die DJK Traunstein kreuzte in den gesamten 90 Minuten lediglich zweimal gefährlich vor dem Tor der Echingerinnen auf und konnte sich zum Ende hin nur noch mit langen Bälle behelfen. Denn: Bei den warmen Temperaturen wurde das Spiel zu einer echten Kraftprobe. So musste die Partie wegen Kreislaufproblemen beim Gegner mehrmals unterbrochen werden. Doch am Ende hatten die Echingerinnen den längeren Atem und holten sich verdient den ersten Dreier in der Rückrunde.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Wir haben heute einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht“, freute sich Coach Strehlow, dessen Truppe nun acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsregion hat. Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der TSV Eching mit dem TSV Neuried gleich den nächsten starken Gegner. Trotzdem wollen sich die Zebras spielerisch und kämpferisch wieder diszipliniert präsentieren und möglichst drei Zähler mitnehmen.

Spielstatistik:

DJK Traunstein – TSV Eching 0:1 (0:0)

Aufstellung TSV Eching: Heckmair – Schwentner (26. Mezger), Grund, Chudicek – Koroma, Mederl, Beer, Walter, Gmelch – Theis, Schmidt (66. Schell).

Tor: 0:1 Koroma (66.).

Schiedsrichter: Andreas Fischer.

Zuschauer: 35.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.