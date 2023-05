TSV Eching: Meister-Videobotschaft von Nationalspielerin Sydney Lohmann – Lob für den „Kids Club“

Strahlende Gesichter, Siegerfäuste und einige alkoholische Getränke: Der TSV Eching feierte die Meisterschaft in der Kreisliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga gebührend im Sportheim. Foto: Lehmann © Lehmann

Inmitten der ausufernden Meister- und Aufstiegsfeierlichkeiten bekam der TSV Eching per Video Glückwünsche von Bayern-Profi und Nationalspielerin Sydney Lohmann.

Eching – Auf einmal war da noch dieses Video auf Instagram: „TSV Eching, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Feiert schön.“ Auch Sydney Lohmann, Nationalspielerin und Fußballerin des FC Bayern München, gratulierte dem frisch gebackenen Kreisliga-Meister am Sonntagabend. Organisiert hatte das Video Betreuerin Verena Holzapfel. Das mit der Party ließen sich die Zebras natürlich nicht zweimal sagen.

TSV Eching: Abteilungsleiter Hanrieder spricht dem Trainergespann ein großes Lob aus

Es ist noch kein Jahr her, als eine richtiges Seuchensaison im Abstieg in die Kreisliga gegipfelt war. Doch elf Monate später sicherten sich die Schwarz-Weißen ziemlich souverän die Meisterschaft und den direkten Wiederaufstieg. „Das bestätigt natürlich unseren Weg nach dem Abstieg“, resümiert Spartenchef Peter Hanrieder. An Trainer Alexander Günther hatten die Zebras im Sommer festgehalten. Zudem hatte der TSV nicht zahlreiche externe Spieler verpflichtet, sondern einigen jungen Talenten aus dem eigenen Nachwuchs die Chance gegeben. Ein Weg, der sich auszahlen sollte. Zwei Spieltage vor Schluss ist den Zebras Platz eins nicht mehr zu nehmen. „Am Ende ist das vor allem ein großes Verdienst unseres Trainerteams – und das bei ihrer ersten Station in der Verantwortung“, adelt der Abteilungsleiter seinen Coach und dessen spielenden Assistenten Stefan Karl.

Warum es mit dem prompten Wiederaufstieg geklappt hat, dafür hat Meistertrainer Günther einige Erklärungen. Zum einen habe jeder in der Mannschaft um seine Rolle gewusst: „Die Führungsspieler sowieso, aber auch die jungen“, so Günther. Zum anderen habe man in manchen Situationen auch das nötige Spielglück gehabt. Nicht nur einmal gewannen die Echinger am Ende knapp – aber meistens nicht unverdient. „Aber so ein Spielglück muss man sich auch erarbeiten.“ Der Lohn: Seit dem zwölften Spieltag stehen die Echinger an der Tabellenspitze – und steigen damit mehr als verdient auf. Und ab wann war klar, dass es was werden könnte mit der Bezirksliga-Rückkehr? Da muss der Übungsleiter lange überlegen, kommt dann aber auf das letzte Match vor der Winterpause: Mit 2:1 gewannen die Echinger damals gegen den FC Eitting. „Da hab’ ich mir innerlich gesagt, dass es was werden könnte.“

TSV Eching: Kapitän Manuel Joos kündigt „Vollgas“ nach dem letzten Spiel an

Ein weiteres großes Pfund: Mit aktuell nur 19 Gegentreffern stellen die Zebras die mit Abstand beste Defensive der Liga. „Das war eine geschlossene Leistung der ganzen Mannschaft, nicht nur der Viererkette“, lobt Hanrieder.

Groß war der Jubel am Sonntag natürlich auch bei den Protagonisten. Kapitän Manuel Joos stellte sich am Montag den Reporterfragen: „Gut, dass du nicht eher angerufen hast“. Und die Erleichterung ist groß, dass es vorab mit dem Meistertitel geklappt hat. „Die Mannschaft war sich schon sehr sicher“, bilanziert der 31-Jährige. „Ich hatte aber doch Angst, dass wir am Ende in einen Strudel geraten.“ Joos’ Gründe für den Erfolg: Zum einen habe der TSV als Mannschaft funktioniert, jeder im Team sei wertgeschätzt worden. „Zum anderen haben sich die jungen Spieler – unser ,Kids Club’, wie wir die nennen – richtig gut reingebissen.“ Vor allem, nachdem einige erfahrene Akteure verletzungsbedingt ausgefallen waren.

Mit der Party am Sonntagabend ist es jedenfalls noch nicht getan: Nach dem letzten Match gegen Allershausen soll nochmal nachgelegt werden. „Dann wird Vollgas gegeben“, verspricht der Spielführer. Und die Echinger können sich dann mit einer Grußbotschaft revanchieren – denn Sydney Lohmann steht in der Bundesliga ebenfalls vor dem Gewinn der Meisterschaft. VON MATTHIAS SPANRAD

