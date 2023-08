TSV Eching: Mit einem Erfolgserlebnis im Rücken soll‘s aufs Freisinger Volksfest gehen

Schoss den TSV Eching im Alleingang zum Sieg gegen Waldeck-Obermenzing: Philipp Beetz. © Gerd Beer

Der TSV Eching möchte die Englische Woche erfolgreich beenden und auch beim FC Aschheim auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben.

Eching – Der TSV Eching hat seinen ersten Sieg seit dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga eingetütet. Am Mittwoch beim FC Aschheim (19.30 Uhr) können die Zebras zum vierten Mal in Folge ungeschlagen bleiben. Und dies ist das Ziel, denn „wenn wir am Samstag aufs Freisinger Volksfest gehen, wollen wir auf eine erfolgreiche Englische Woche zurückblicken“, sagt Philipp Beetz, der spielende Co-Trainer des TSV.

TSV Eching: Bei der schwächsten Saisonleistung sprang der erste Sieg heraus

Dieser hatte einen großen Anteil daran, dass die Echinger am vergangenen Spieltag beim SV Waldeck-Obermenzing ihren ersten Dreier seit der Bezirksliga-Rückkehr feierten. Beide Tore beim 2:1-Erfolg im Aufsteiger-Duell gingen auf das Konto des Neuzugangs vom VfB Hallbergmoos. Zunächst traf er sehenswert aus dem Spiel heraus, dann schlenzte er einen Freistoß in den Knick. „Es war wichtig für den Kopf, dass wir endlich gewonnen haben“, so der 32-Jährige. Die Leistung in Waldeck sei jedoch ausbaufähig gewesen: „Es ist schon kurios, dass wir mit unserer spielerisch schwächsten Saisonleistung unser bestes Ergebnis erzielt haben.“ Da die Zebras allerdings ihre individuellen Fehler abstellten, reichte es für drei Punkte.

In Aschheim wollen die Echinger nachlegen. Beim FCA geht die Formkurve in die andere Richtung. Auf den 3:0-Sieg am ersten Spieltag gegen den SK Srbija München folgten vier Spiele ohne Sieg – und ohne eigenen Treffer. Allerdings kassierte der FCA nur beim 0:4 in Attaching Gegentore. „Man kann es also auch positiv sehen, denn defensiv stehen sie sehr gut. Sie scheinen die Offensive für defensive Stabilität zu opfern“, sagt Beetz. Er hat den Gegner bei dessen 0:0 in Gaimersheim beobachtet und gesehen, dass vor allem das zentrale Mittelfeld mit Ex-Profi Diego Contento und Andreas Petermeier überdurchschnittlich gut aufgestellt ist. „Contento hat schon Qualität, sein linker Fuß ist immer noch sehr stark. Und im Sturm ist Marko Mikac der Zielspieler“, so Echings Co-Trainer, der anfügt: „Den wichtigen Spielern dürfen wir nicht zu viel Zeit für Kontakte geben.“ Beetz selbst spielt dabei eine Rolle, denn er könnte im Mittelfeld auf Contento treffen. Florian Bittner und Stefan Karl kehren ebenfalls in den Kader zurück. Verstecken muss sich der Aufsteiger also nicht.

Den positiven Nachrichten steht die Verletzung Stefan Gasdas gegenüber. Der Verteidiger hatte sich nach einem Achillessehnenriss zurückgearbeitet. Beim 2:1 in Waldeck riss nur wenige Minuten nach einer Einwechslung erneut die Achillessehne. „Das ist sehr bitter für Stefan. Er ist ein richtig guter Junge“, so Beetz. Sollte der TSV in Aschheim punkten, werden sie dies auch für Gasda tun. VON MORITZ STALTER

