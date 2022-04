TSV Eching: Mit zusätzlicher Motivation ins nächste Abstiegsendspiel gegen den FSV Pfaffenhofen

Der TSV Eching um Trainer Alexander Günther steht vor dem nächsten wichtigen Spiel im Kampf gegen den Abstieg. © Michalek

Der TSV Eching empfängt am Mittwoch den FSV Pfaffenhofen zu einem weiteren Duell zweier Abstiegskandidaten. Zwei Echinger verpassen die Partie sicher.

Eching – Der TSV Eching hat nach der Winterpause so viele Punkte geholt wie der FSV Pfaffenhofen. Vor der Saison wäre dies eine gute Nachricht gewesen, denn die Pfaffenhofener Fußballer wurden von den Trainern der Bezirksliga-Clubs hoch eingestuft. Doch der FSV holte 2022 bisher nur einen Zähler und ist mittlerweile in der Abstiegszone angekommen. Die Echinger Zebras stehen dort schon lange. Im Duell am Mittwoch (19.30 Uhr) in Eching geht es für beide Mannschaften um Punkte für den Klassenerhalt.

FSV Pfaffenhofen: Basic verpasst Spiel gegen Ex-Verein wegen Roter Karte

Die Fußballer des FSV Pfaffenhofen kommen in dieser Spielzeit einfach nicht in die Spur. In der zurückliegenden Partie beim SV Dornach war es wie so oft: Der FSV hatte zwar mehrere Großchancen, die Tore machte aber der Gegner. Auch die sechs ehemaligen Echinger Tobias Gürtner, Maxi Völke, Thomas Niggl, Maxi Ceballos, Philipp Schuler und Ante Basic konnten die 0:2-Niederlage nicht verhindern. Basic sah die Rote Karte, er wird das Duell mit den Zebras sicher verpassen. Trainer Gerhard Lösch, der vor dieser Saison aus Eching zum FSV gewechselt war, lobte den Einsatz seiner Mannschaft. Der hatte in den Spielen zuvor gefehlt. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

TSV Eching: Amannsberger und Atkinson fallen aus

Die Zebras-Kicker würden dennoch nur zu gerne mit dem Gegner tauschen. Denn aktuell haben die Echinger fünf Punkte Rückstand auf Relegationsplatz zwölf, das rettende Ufer ist bereits 15 Zähler entfernt. „Keine Frage, wir müssen gewinnen. Und wir wollen die Partie selbstbewusst angehen“, betont TSV-Coach Alexander Günther. „Meine Jungs sind gegen ihre ehemaligen Mitspieler und den Ex-Trainer ohnehin motiviert.“

Daniel Amannsberger und Matthew Atkinson fallen für die Partie aus. „Daniels Tempo und seine gefährlichen Standards sowie Matthews Torriecher werden fehlen. Dafür werden wir andere Qualitäten ins Spiel bringen“, erklärt Günther vor dem nächsten „Endspiel“ seines Teams. stm

