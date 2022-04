TSV Eching: Frust nach spätem Gegentor gegen Nord Lerchenau

Stefan Karl Der Co-Trainer der Echinger hatte im Nachholspiel gegen den SV Nord die Verantwortung. © FuPa

Der TSV Eching hat beim formstarken Tabellenvierten SV Nord Lerchenau mit 0:1 verloren, aber erneut gut gespielt.

Eching – Nah dran an einem Achtungserfolg, aber erneut mit leeren Händen die Heimfahrt angetreten: „Wir waren spielerisch wieder voll auf Bezirksliga-Niveau, hatten aber in einer Situation Pech“, bilanzierte Stefan Karl. Der verletzte Spielertrainer vertrat Coach Alexander Günther, der die Partie krankheitsbedingt verpasste.

Karl sah einen guten Auftritt der Zebras beim zuletzt fünfmal siegreichen Gegner. „Wir sind super reingekommen und hatten einige gefährliche Torabschlüsse.“ Kapitän Flo Höltl brachte den Ball nach zehn Minuten im gegnerischen Kasten unter, der Treffer zählte aber wegen einer Abseitsstellung nicht. „Zuschauer von uns haben gesagt, dass es kein Abseits war. Von der Bank hat man es nicht genau gesehen. Es war jedenfalls knapp“, sagte Karl. Dann ergänzte der 32-Jährige: „Die Führung hätte uns natürlich geholfen.“

Lerchenau hatte ebenfalls Möglichkeiten, darunter mehrere sehr gute Abschlüsse rund um die 20. Minute. Keeper Ali Kestler hielt die Zebras mit starken Paraden im Spiel. „Er hat ein paar Mal überragend gehalten“, so Karl. Ohne Tore ging es in die Halbzeitpause.

„Wir hatten kein Tief nach der Pause, sondern haben komplett an die ersten 45 Minuten angeknüpft“, betonte Karl. Dann begann das große Wechselspiel. SVN-Trainer Michael Westermair brachte in der 58. Minute drei frische Leute und tauschte gut 20 Minuten vor dem Ende einen weiteren neuen Spieler. Dass Westermair etwas verändern wollte, dürfen die Echinger als Kompliment werten. Der erste Wechsel der Zebras war außerplanmäßig. „Max Mayer hat in der Innenverteidigung ein gutes Spiel gemacht, konnte verletzungsbedingt aber nicht weitermachen“, erklärte der Trainer. Die Zebras waren weiterhin im Spiel, und dennoch schlugen die Lerchenauer zu. Nach einem Diagonalball hielt Kestler zunächst stark, der Abpraller sprang von einem Echinger Verteidiger aber vor die Füße von Karl-Heinz Lappe. Der ehemalige Zweitliga-Profi ließ sich die Chance nicht nehmen und erzielte in der 82. Minute den 0:1-Endstand.

Am Sonntag gastiert der TSV erneut in der Landeshauptstadt. Dann geht es um 14.30 Uhr beim FC Schwabing um Punkte. Spielertrainer Karl könnte sein Comeback nach dem Muskelbündelriss im ersten Einsatz für die Zebras feiern. „Für einen Kurzeinsatz reicht es“, so der 32-Jährige. Den Echingern würde seine Erfahrung guttun. (Moritz Stalter)