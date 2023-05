TSV Eching: Nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen

Teilen

Alle Augen auf den Ball: Echings Anika Aberl (schwarz, r.) im Zweikampf mit Langengeislings Doppeltorschützin Julia John. Emily Grund (l.) schaut gespannt zu. © riedel

Die Fußballerinnen des TSV Eching verlieren zum dritten Mal in Folge. Nach einer guten Anfangsphase schockte Julia John die Zebras mit einem Doppelpack.

Eching – Die Zebras konnten beim FC Langengeisling erneut keine Punkte holen und verloren zum dritten Mal in Folge. Trotz einer kämpferisch starken zweiten Halbzeit unterlag der TSV Eching mit 1:2 (0:2).

Zu Beginn der Partie waren beide Teams auf Augenhöhe, und die Gäste aus Eching hatten zahlreiche Abschlussmöglichkeiten, die FCL-Torfrau Celine Siebrecht allerdings parieren konnte. „Wenn davon einer reingeht, geht das Spiel anders aus“, sagte Coach Jan Strehlow. Doch der Rest der ersten Halbzeit gehörte klar den Gastgeberinnen: Julia John war nach einem langen Ball durch und schob mit der Innenseite zum 1:0-Führungstreffer ein (13.). Im Anschluss blieben die Langengeislingerinnen am Drücker, und es war erneut John, die nach einer Hereingabe das 2:0 besorgte (36.). Die Zebras schafften es schlicht und ergreifend nicht, den Gegner unter Kontrolle zu bringen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Strehlow: „Wir müssen uns selbstkritisch hinterfragen, woran das liegt“

Im zweiten Durchgang warf der TSV angesichts des Zwei-Tore-Rückstands alles nach vorne und brachte die Heimmannschaft durch die eigene hohe Laufbereitschaft aus dem Konzept. Eine Ecke der Echingerinnen landete schließlich direkt am Pfosten – und den Abpraller verwandelte Silvana Franke zum 2:1-Anschlusstreffer (73.). Nach einer hektischen und kampfbetonten Schlussphase blieb es am Ende allerdings beim knappen Erfolg der FCL-Fußballerinnen.

„Wir haben von den letzten fünf Spielen nur eines gewonnen und den Rest mit einem Tor verloren. Wir müssen uns selbstkritisch hinterfragen, woran das liegt“, so Strehlow, der mit der mangelnden Konzentration in einzelnen Situationen hadert. Am kommenden Samstag (16 Uhr) empfängt seine Elf den Tabellenführer RW Überacker. „Wir sind dort zwar in der Außenseiterrolle, aber es ist trotzdem an der Zeit, wieder zu punkten“, sagte der Trainer. VON FRANZISKA KUGLER

FC Langengeisling – TSV Eching 2:1 (2:0)

Aufstellung: Eberling – Karber (46. Schmidt), Heckmair (37. Resenscheck/ 46. Franke), Grund, Aberl – Priselac (5. Ermair), Mederl, Schwentner, Beer – Zieglmeier, Theis.

Tore: 1:0 John (13.), 2:0 John (36.), 2:1 Franke (73.).

Gelbe Karten: Resenscheck, Beer.

Schiedsrichter: Samed Kaplan.

Zuschauer: 40.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.