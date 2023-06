TSV Eching punktet ohne Trainer und etatmäßige Torhüterin

Kopfballstark: Der TSV-Abwehrverbund um Larissa Chudicek (r.) – hier eine Szene aus dem Heimspiel gegen Neuried – ließ in Altötting nur wenig zu. © Michalek

Die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Eching haben am Donnerstag in Altötting einen Punkt mitgenommen, aber gute Torchancen ausgelassen.

Eching – Auch ohne Trainer an der Seitenlinie haben die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Eching am Donnerstag in Altötting eine gute Leistung gezeigt. Coach Jan Strehlow war aus privaten Gründen verhindert. Allerdings reichte es gegen den Tabellennachbarn nur für ein torloses Remis. Bereits am Sonntag geht es mit der Partie gegen den Liga-Zweiten weiter.

In der Anfangsviertelstunde waren die Gastgeberinnen am Drücker. Immer wieder kam der TV Altötting über Außen zu gefährlichen Flanken. Auch einen Freistoß musste die etatmäßige Feldspielerin Julia Heckmair, die diesmal als Torhüterin aushalf, parieren. Danach waren die Echingerinnen an der Reihe: Im Minutentakt flogen Schüsse von Isabell Gmelch und Tamara Rudzki knapp über den Kasten. Die beste Möglichkeit hatte jedoch Alicia Proschek, die kurz vor der Halbzeitpause im Eins-gegen-Eins an der gegnerischen Torfrau scheiterte.

Riesen-Kopfball-Chance gerade noch vereitelt

In der zweiten Hälfte versuchte es Altötting oft mit langen Bällen. Vorne stand mit der ehemaligen Landesliga-Spielerin Sandra Utzschmid eine starke Stürmerin parat. Aber die Zebras-Abwehr war erneut nicht zu knacken – und auch nach vorne waren die Verteidigerinnen aktiv: Nach einer Ecke köpfte Emily Grund die Kugel in Richtung TV-Gehäuse, doch Altötting kratzte den Ball von der Linie. So blieb es in einer Partie mit vielen Chancen beim torlosen 0:0. „Wir waren heute auf uns allein gestellt. Dafür war es echt super, es hat viel geklappt“, betonte Julia Heckmair.

Bereits am Sonntag um 15 Uhr treffen die TSV-Damen auf die Mädels des BCF Wolfratshausen, denen man sich erst vor wenigen Tagen mit 0:4 geschlagen geben musste. „Wir wissen, was wir besser machen müssen“, sagte Interimstorfrau Heckmair.

Spielstatistik:

TV 1864 Altötting – TSV Eching 0:0

Aufstellung: Heckmair – Karber, Grund, Eberling, Chudicek (35. Proschek) – A. Mederl (31. Aberl), Schwentner, S. Mederl – Gmelch (46. Wörl), Rudzki (35. Böhm), Josephs (46. Resenscheck).

Schiedsrichter: Florian Hechenberger (TSV Peterskirchen).

Zuschauer: 30.

