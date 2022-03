TSV Eching: Bezirksliga-Schlusslicht-Duell gegen den SC Baldham-Vaterstetten endet in einem Remis

Teilen

In ihren Testspielen gingen die Echinger nie als Verlierer vom Platz. © Sven Leifer

Der TSV Eching hat im seinem letzten Testspiel vor der Rückrunde gegen den SC Baldham-Vaterstetten mit Trainer Sugzda ein Unentschieden eingefahren.

Eching – Der TSV Eching hat es im letzten Testspiel mit einem Gegner zu tun bekommen, der in einer vergleichbaren Situation steckt. Beide Teams stehen in ihren Ligen auf dem letzten Platz: die Zebras in der Bezirksliga Nord, der SC Baldham-Vaterstetten in der Bezirksliga Ost. Da war es fast schon logisch, dass die Begegnung ohne Sieger endete. Nach dem 2:2-Unentschieden sprach TSV-Trainer Alexander Günther von einem „guten Test“ und einer „Partie auf Augenhöhe“.

Die Echinger zeigten in der ersten Halbzeit eine gute Leistung. „Wir waren taktisch diszipliniert und haben die Dinge umgesetzt, die wir uns vorgenommen haben“, berichtet Günther. Unter anderem wollten die Zebras Pressingsituationen erkennen und den Gegner zu Fehlern zwingen. Zweimal gelang dies den Gästen so gut, dass aus den Ballgewinnen Treffer resultierten. Beim 1:0 half allerdings ein Gegenspieler mit, denn Michael Reiter bugsierte die Kugel ins eigene Tor (8.). Das 2:0 durch Co-Spielertrainer Stefan Karl (22.) fiel ebenfalls nach einer Balleroberung.

Nach dem Seitenwechsel ließen die Echinger Kicker etwas nach. Sie erlaubten sich einige Abspielfehler, darunter litt der Spielfluss. Marco Höferth brachte Baldham-Vaterstetten mit einem Distanzschuss auf einen Treffer heran (65.), ehe Adrian Joszt den Ausgleich für das Team von Gedi Sugzda erzielte. Der ehemalige Hallbergmooser Coach trainiert den SC seit der Winterpause. Gleiches gilt für Günther auf Echinger Seite – und der konnte mit der Partie leben: „Es war ein ordentlicher Auftritt. Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Am Samstag zählt es“, sagt Günther. Dann starten die Echinger bei Eichstätt II in die entscheidende Saisonphase. (Moritz Stalter)