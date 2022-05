TSV Eching verabschiedet sich mit Kantersieg aus Bezirksliga: „Gibt ein gutes Gefühl“

Echings Trainer Alexander Günther geht mit einem guten Gefühl aus der Saison. © michalek

Bei bestem Fußballwetter haben die Kicker des TSV Eching zum vorerst letzten Mal in der Bezirksliga ihre Schuhe geschnürt.

Eching – Im Duell beim Mitabsteiger SV Kasing verabschiedeten sich die Zebras prächtig und gewannen mit 6:1. „Es war ein schöner Abschluss. Wir gehen mit zwei Siegen aus der Saison – das gibt uns natürlich ein gutes Gefühl“, sagte Trainer Alexander Günther.

Sein Team führte nach Treffern von Matthew Atkinson (14.) und Maximilian Beer (42.) zur Pause mit 2:0. Nach dem Wechsel erhöhten Christian Niederstrasser (61.) und Diego Puchta (66.) auf 4:0, bevor Kasing durch Martin Oblinger verkürzte (73.). Atkinson (84.) sowie Thomas Asvestas (90.) sorgten für den 6:1-Sieg. „Das Ergebnis war zu hoch“, sagte Günther. So hielt TSV-Keeper Alessandro Kestler gleich zwei Elfmeter. „Zum Saisonende hatten wir das Glück, das uns in dieser Runde häufig gefehlt hat“, so der Coach, für den ab sofort das Projekt „Bezirksliga-Rückkehr“ beginnt. (Moritz Stalter)