Klassenprimus TSV Eching bittet den aufstrebenden SV Kranzberg zum Tanz

Teilen

Derby-Experte: Echings Christopher Trautmann (l.) schenkte seinem Ex-Club Allershausen drei Stück ein. © amelie Beer

Wenn einer weiß, wie man in einem Derby Tore erzielt, dann er. Es war am vergangenen Samstag, als Christopher Trautmann seinen großen Auftritt hatte.

Eching - Sein TSV Eching spielte nicht gegen irgendeinen Gegner, sondern gegen Trautmanns ehemaligen Verein, den TSV Allershausen. Und der 23-Jährige war gegen seinen Ex-Club so gut aufgelegt, dass er die Ampertaler mit drei Treffern fast im Alleingang erledigte. „Dass es so gut läuft, war nicht wirklich zu erwarten“, blickt Trautmann auf den 4:0-Sieg zurück. „Aber ich hoffe, dass der Knoten jetzt geplatzt ist.“

Das wäre wichtig, denn immerhin steht am Samstag um 14.30 Uhr bereits das nächste Kreisliga-Derby an. Da gastiert der SV Kranzberg in Eching. Und wie lautet das Geheimrezept des Derby-Experten? Da muss Trautmann lachen. „Das ist schwierig“, meint der TSV-Mittelfeldmann schmunzelnd, „Sowas kommt auch einfach, wie’s kommt.“

Dennoch: Gegen die Ampertaler werden die Echinger hochmotiviert sein. Zum einen, weil es gilt, die Tabellenführung in der Kreisliga 2 zu verteidigen. „Zum anderen haben wir mit Kranzberg noch eine Rechnung offen“, betont Trautmann. Denn gegen das Kopp-Team kassierten die Zebras am ersten Spieltag eine von bislang nur zwei Saisonniederlagen. „Deswegen sollten wir unsere Fehler aus dem Hinspiel nicht wiederholen“, schwört Trautmann die Mannschaft ein. Zwar sei Eching damals bei der 1:2-Schlappe das bessere Team gewesen, findet der 23-Jährige. „Allerdings hat uns der zweite Treffer gefehlt. Außerdem haben wir uns zu sehr auf das Klein-Klein eingelassen.“ Das müsse man am Samstag besser machen.

Und der SV Kranzberg? Der kommt aktuell ebenfalls mit einer Menge Selbstvertrauen daher. Mit zehn Punkten aus den jüngsten vier Partien hat sich das Team im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet. „Das gibt uns schon eine gewisse Sicherheit“, sagt SVK-Trainer Anton Kopp. Das Spiel gegen den Klassenprimus und Hinrundenmeister ist sicher ein gewisser Gradmesser, wie weit die Ampertaler nach der durchwachsenen Anfangsphase der Saison sind. Immerhin steht Kranzberg nicht mehr auf einem direkten Abstiegsplatz.

Natürlich sei klar, erklärt Kopp weiter, dass seine Elf als Außenseiter in die Partie geht. „Doch sind wir guter Dinge. Wir haben mittlerweile eine gute Stabilität.“ Zuletzt feierte das Team einen 3:1-Sieg in Kirchasch. Mit Hurra werden die Kranzberger jedoch nicht nach vorne stürmen, vielmehr „werden wir aus einer soliden Abwehr heraus agieren“. Denn die Echinger haben laut Kopp eine gute Abstimmung und benötigen wenig Räume. „Und sie laufen sehr gut an.“ Seine Mannschaft sollte also vorgewarnt sein.

Für Drei-Tore-Mann Christopher Trautmann soll es keinen Sonderbewacher geben. Aber man wisse um die Stärken des 23-Jährigen, in der Jugend kreuzten sich die Wege öfters. „Wir sind gewarnt, im Hinspiel war er einer der Aktivposten“, sagt Kopp. Ein Aktivposten, der zuletzt als umjubelter Derby-Experte von sich reden machte.