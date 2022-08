Ungewissheit vor dem Auftaktderby zwischen dem TSV Eching und SV Kranzberg

Diesmal geht es um Punkte: Im Winter empfing der SV Kranzberg (hier Stefan Schleypen in weiß) den damals noch Bezirksligisten TSV Eching zu einem Testspiel, nun duellieren sich die Teams zum Kreisligastart wieder. © Michalek

Zum Auftakt der Kreisliga steht eines der wenigen Freisinger Landkreis-Derbys auf dem Programm: Wie schlägt sich der SV Kranzberg gegen Absteiger Eching?

Eching/Kranzberg – Viele Landkreis-Derbys wird es in dieser Saison nicht geben, nachdem nur noch vier hiesige Teams in der Kreisliga 2 antreten. Umso größer ist da die Vorfreude beim SV Kranzberg und beim TSV Eching, dass es am Sonntag (15 Uhr) gleich am ersten Spieltag zu einem kreisinternen Aufeinandertreffen kommen wird.

TSV Eching: Wunden des Bezirksliga-Abstiegs inzwischen geleckt - Kader breit aufgestellt

„Da will sich natürlich jeder gleich beweisen. Und für uns wird das ein richtiger Gradmesser“, sagt Echings Spartenchef Peter Hanrieder. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga haben die Zebras ihre Wunden inzwischen geleckt, jedoch wissen sie nicht, wo sie sich in der Kreisliga einzuordnen haben. Der Kader ist weitestgehend zusammengeblieben, zudem verstärkte man sich punktuell. „Wir haben einen breiten Kader“, freut sich Hanrieder, „Ausfälle können wir jetzt recht gut kompensieren“. Wie etwa den von Daniel Amannsberger, der vergangenes Jahr immer besser in Schwung gekommen war, sich aber jetzt bis Weihnachten ins Ausland verabschiedete. Hinzu kommen die üblichen paar Urlauber Anfang August.

Mit der Vorbereitung zeigten sich die Echinger zufrieden, im Pokal und in den Testpartien hielten sich die Zebras schadlos. Jedoch gebe man da nicht viel drauf, resümiert Hanrieder. „Gegen Kranzberg wird sich zeigen, was das alles wert war“, schwört er seine Truppe ein.

Die Kranzberger seien eine gestandene Kreisliga-Mannschaft, selbst wenn sie in der vergangenen Saison lange zittern musste. Hanrieder hat den Gegner zuletzt gescoutet, und was er da gesehen hat, hat die Aufgaben-Liste für Sonntag noch einmal erweitert. „Stabil“ würde Kranzberg auftreten, so der Abteilungsleiter, „sie besitzen eine eingespielte Mannschaft“. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

SV Kranzberg: Trainer Kopp muss auf einige Spieler verzichten

In Kranzberg blickt man dem Auftakt ebenfalls optimistisch entgegen, wenngleich auch die Elf von Anton Kopp nicht mit der vollen Kapelle wird antreten können. Einige Spieler sind im Urlaub oder aktuell krank. Unter anderem müssen Stürmer Michael Kopp, Dominik Grabmair und Felix Hengge passen. Beim SVK verlief die Vorbereitung eher durchwachsen. Spielerisch zeigte die Kopp-Elf einige gute Ansätze, am Ende standen die Kranzberger aber oft mit leeren Händen da – eine Aufgabe, die es zu lösen gilt. Dennoch freuen sich die Kranzberger ebenso, dass der Ball wieder rollt. „Wird Zeit, dass es los geht“, nennt es der Coach. Der Respekt vor dem Auftaktgegner aus Eching ist groß. „Aber lieber jetzt als irgendwann während der Saison – vielleicht ist das die beste Konstellation“, resümiert Anton Kopp.

Der breite Kader und die guten Vorbereitungsergebnisse der Echinger blieben auch beim SVK nicht unbemerkt. „Die werden sicher forsch rein gehen in die Partie“, so Kopp. Kranzbergs Hoffnung liegt darin, dass die Echinger in den ersten Partien noch Zeit brauchen werden, um die Neuzugänge zu integrieren. VON MATTHIAS SPANRAD

