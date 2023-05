Meilensteine für Eching und Kranzberg – Allershausen findet zurück in die Spur

Auf dem besten Weg zurück in die Bezirksliga: Die Fußballer des TSV Eching – hier behauptet sich Florian Kappauf (2. v. l.) im Kopfballduell – setzten sich gegen Kirchasch verdient mit 2:0 durch. © Lehmann

Der SV Kranzberg sicherte sich dank des 2:0-Siegs gegen Eichenried Big Points im Kampf um den Klassenerhalt. Indes eilt der TSV Eching dem Aufstieg entgegen.

TSV Allershausen – SV Wörth 7:1 (5:0)

Mit einem Schützenfest haben sich die Mannen von Spielertrainer Michael Stiller auf den Aufstiegsrelegationsplatz katapultiert. Dank des Moosinning-Patzers am Freitagabend sind die Ampertaler nun wieder Tabellenzweiter. „Wir schauen trotzdem weiterhin von Spiel zu Spiel“, betonte Spartenchef Philipp Jordan hinterher und fügte an: „Wir haben keinerlei Druck.“ Der Sieg gegen den nun fixen Absteiger war trotzdem verdient – und zwar „auch in dieser Höhe“, sagte Jordan.

Wörth trat teilweise mutig und mit vier Angreifern auf, Allershausen hatte den Gästen aber schnell den Zahn gezogen: Bereits nach vier Minuten wuchtete Stiller einen Elfmeter – nach Foul an Marc Gundel – in die Maschen, und wenig später erhöhte Dominik Kopp nach einem Eckball per Kopf auf 2:0 (8.).

Die Ampertaler zeigten sich insbesondere im ersten Durchgang in Spiellaune – Dario Turkman legte nach feinen Kombinationen einen Doppelpack nach (15./19.). Ausgestanden war es damit für Wörth jedoch nicht: Kurz vor dem Pausenpfiff lief Domenik Baller alleine auf Keeper Korbinian Becker zu und stellte auf 5:0 (44.).

Nach dem Pausenpfiff ging es munter weiter. TSV-Winterneuzugang Gundel erhöhte auf 6:0 (68.), bevor Wörth immerhin zum Ehrentreffer kam: Nachdem die Allershausener einen Gang zurückgeschaltet hatten, erzielte Nessim Mahsas aus kurzer Distanz das 1:6 (76.). Den Schlusspunkt unter den höchsten Saisonsieg für Allershausen setzte dann abermals Gundel, der nach einem Foul im Strafraum selbst antrat und den fälligen Penalty versenkte (86.).

TSV Eching – SC Kirchasch 2:0 (0:0)

Es sieht sehr gut aus für den TSV Eching: Der Spitzenreiter hat bei vier ausstehenden Partien fünf Punkte Vorsprung auf den Zweiten TSV Allershausen. Der am Ende ungefährdete 15. Saisonsieg war also ein weiterer Meilenstein Richtung direkter Wiederaufstieg. „Unterm Strich war es ein verdienter Sieg“, bilanzierte TSV-Abteilungsleiter Peter Hanrieder, „wenngleich wir uns am Samstag schwergetan haben, ein Tor zu erzielen“.

Schon im ersten Durchgang hatten die Platzherren mehr vom Spiel, mehr als ein Lattentreffer von Jan Strehlow war jedoch nicht drin (5.). Die Gäste aus Kirchasch, die seit dem Wiederauftakt nach der Winterpause fleißig gepunktet hatten, verteidigten kompromisslos und machten dem Klassenprimus damit das Leben schwer.

Doch die Echinger agierten auch nach dem Seitenwechsel weiterhin geduldig – und konnten sich so doch noch belohnen. Der Führungstreffer fiel dank einer feinen Einzelleistung von Comebacker Dino Tadic: Der nahm das Leder wunderbar an, löste sich dann von seinem Gegenspieler und schloss aus 14 Metern trocken ab (76.).

Ebenfalls aus zentraler Position traf dann Christopher Trautmann zum 2:0-Endstand, nach einem schönen Zuspiel netzte er aus etwa zwölf Metern ein und machte damit den Dreier perfekt (88.).

SV Kranzberg – SV Eichenried 2:0 (1:0)

Drei Big Points haben die Kranzberger Fußballer am Sonntag im Kampf gegen den Abstieg gelandet. Die Zeichen stehen damit mehr denn je auf direkten Klassenerhalt: Bei vier noch zu absolvierenden Spielen haben die SVK-Kicker nun bereits sechs Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze. „Jetzt sind wir gut mit dabei“, freute sich Trainer Anton Kopp nach dem wichtigen Dreier, der Kranzberg auf Rang sieben katapultierte und Gegner Eichenried wieder der Gefahrenzone näher brachte.

Die Zuschauer hatten zuvor ein kampfbetontes und enges Match gesehen. Vor allem im ersten Durchgang waren die Hausherren die bessere Mannschaft, „von uns war das angesichts des Abstiegskampfs dagegen ungenügend“, musste SVE-Trainer Stefan Huber konstatieren.

Die Kranzberger gingen nach einer feinen Kombination früh in Führung: Florian Kleidorfer hatte sich über außen durchgesetzt, die anschließende Hereingabe verwertete der mitgelaufene Thomas Kopp zum 1:0 (9.). In der Folge verwalteten die Ampertaler den knappen Vorsprung – und hatten vor allem nach dem Seitenwechsel dann auch das nötige Quäntchen Glück: Zum einen traf Eichenrieds Philipp Traa lediglich die Unterkante der Latte.

Und zum anderen verstanden es die Gäste nicht, die personelle Überzahl nach der Gelb-Roten Karte für Thomas Schredl (71./Foulspiel) in Zählbares umzumünzen. Das rächte sich in der Nachspielzeit: Nachdem Eichenried in der eigenen Hälfte einen schnellen Freistoß zu halbherzig ausgeführt hatte, spritzte Daniel Mömkes dazwischen und setzte den Deckel auf den wichtigen Heimsieg (90.+3). (Matthias Spanrad)