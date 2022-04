Schwer unter Zugzwang: TSV Eching und SVA Palzing duellieren sich im Abstiegskrimi

Ein Derby im Abstiegskampf: Eching und Palzing kämpfen am Samstag um wichtige Punkte. Das Bild zeigt ein früheres Duell der beiden mit Marcel Radlmaier (grün) und Georg Niederstrasser. © lehmann

Im Abstiegskampf gibt es für den TSV Eching und den SVA Palzing in der Bezirksliga Nord nur noch Endspiele. Am Wochenende steigt das direkte Duell.

Eching/Palzing – Der Abstiegskrimi der Bezirksliga Nord steigt an diesem Wochenende im Echinger Willi-Widhopf-Stadion. Dort empfängt das Schlusslicht TSV Eching am Samstag (15 Uhr) den SVA Palzing, aktuell auf Platz 13 der Tabelle. Die Zebras könnten mit einem Derbysieg am Landkreisrivalen vorbeiziehen.

TSV Eching: Spielausfälle an den letzten beiden Wochenende „ein Vorteil für Palzing“

„Wir wollen die drei Punkte in Eching behalten“, kündigt Zebras-Trainer Alexander Günther an. Das „wollen“ könnte auch „müssen“ heißen, denn die Echinger stehen unter Druck – so wie auch die drei Teams davor. Einen Punkt vor dem TSV liegt der FC Alte Haide, zwei davor der SVA Palzing. Zum SV Kasing auf Relegationsplatz zwölf fehlen vier Zähler. Diese vier Teams werden die Abstiegsentscheidung unter sich ausmachen, denn alle anderen Mannschaften sind weit enteilt. Es steht also viel auf dem Spiel. Ein Punkt, der für die Echinger spricht: Sie haben zwei Spiele weniger absolviert als ihre direkten Konkurrenten.

Der TSV muss nun schnell seinen Rhythmus finden, denn während der SVA Palzing an den vergangenen beiden Wochenenden im Einsatz war, durfte die Elf von Günther nur zweimal zusehen. Nach sechs Corona-Fällen musste die Partie beim FC Schwabing verlegt werden, ehe am vergangenen Wochenende das Wetter für eine Absage sorgte. „Das ist keine einfache Situation für uns und ein Vorteil für Palzing“, sagt Günther. Immerhin hatten die infizierten Spieler Zeit, sich auszukurieren. „Einige sind nur gelaufen, andere konnten mehr machen, mussten aber teilweise die Trainingseinheit abbrechen“, berichtet Günther. In dieser Woche hat sich die Situation entspannt. „Wir sind gut aufgestellt und haben eine gute Trainingswoche hinter uns“, so Günther. Nur Luka Topic und Matthew Atkinson stehen auf der Kippe, alle anderen Spieler sind einsatzbereit. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

SVA Palzing: Rückkehr von Kapitän Marcel Radlmaier bringt Stabilität - Wirth fällt mit Muskelfaserriss aus

Der Gegner aus Palzing ist im Aufwind. Am vergangenen Spieltag bejubelte der SVA seinen ersten Sieg nach der Winterpause. Beim 4:2-Erfolg gegen den TSV Rohrbach spielte Kapitän Marcel Radlmaier erstmals seit seinem Handbruch, den er sich am Ende der Vorbereitung zugezogen hatte. Mit ihm kehrte die Stabilität ins SVA-Spiel zurück. Sogar die verletzungsbedingte Auswechslung von Tobias Wirth konnten die Palzinger verkraften. Der Dampfmacher auf der rechten Seite fällt mit einem Muskelfaserriss aus und hinterlässt eine Lücke auf der Außenbahn, doch Summerer ist positiv gestimmt. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Sepp Summerer, der Trainer der Palzinger.

Er weiß aber auch, dass sein Team dringend Punkte braucht. Die Palzinger in der Liga zu halten, ist das große Ziel des 66-Jährigen, der sich am Saisonende nach sechs Jahren beim SVA in Richtung TSV Au verabschiedet. „Bis dahin haben wir nur noch Endspiele“, sagt Summerer.

Die Partien gegen die direkten Konkurrenten sind natürlich noch einmal wichtiger. Im Hinspiel setzten sich die Palzinger mit 4:1 durch. Echings Coach Günther bezeichnet jenes Duell als „eines unserer schlechtesten Spiele in dieser Saison bezeichnete“, brachte es Palzing neben drei Punkten auch einen Vorteil im direkten Vergleich mit dem TSV. Auch der könnte am Saisonende eine Rolle spielen beim Gedränge im Tabellenkeller der Bezirksliga Nord. VON MORITZ STALTER

