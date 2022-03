Eching-Coach Günther voller Optimismus: Junge machen „große Schritte“

Zur jungen Garde gehört auch Matthew Atkinson. Er verpasste in der Vorbereitung kaum ein Training. © Michalek

Zehn Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, fünf Zähler bis zum Relegationsrang. Trotzdem glaubt Eching-Trainer Alexander Günther an den Klassenerhalt.

Eching – Alexander Günther ist zufrieden mit seiner ersten Vorbereitung als Cheftrainer des TSV Eching. „Der Start war zwar etwas holprig wegen einigen Corona-Fällen, es ist aber von Spiel zu Spiel besser geworden“, so Günthers Resümee. Auch die Trainingsbeteiligung beim Bezirksliga-Schlusslicht wurde immer besser, je näher der Ligaauftakt beim VfB Eichstätt II an diesem Samstag rückte.

„Am Ende waren wir 20 Leute. Der Kern war immer da und die Jungs haben alle mitgezogen“, erzählte Günther. Dann fügt er an: „Wir haben aber noch einiges aufzuholen.“

„Stefan ist ein Schlitzohr. Er hat die Erfahrung, um Situationen frühzeitig zu erkennen und anders zu lösen als junge Spieler.“

Die Zebras kassierten in ihrem ersten Test eine 0:5-Packung beim SE Freising. Es folgten zwei weitere Niederlagen, ehe in Lohhof (4:2) der erste Sieg gelang. Zum Abschluss gab es Unentschieden in Kranzberg (1:1) und beim SC Baldham-Vaterstetten (2:2). „Die Ergebnisse sind nicht entscheidend. Ich hatte als Spieler Vorbereitungen, in denen wir jedes Spiel gewonnen haben und dann mit drei Niederlagen gestartet sind – und umgekehrt. Wichtig ist, dass der Trend positiv war“, so Günther.

Zwei der letzten beiden TSV-Tore in der Vorbereitung erzielte Neuzugang Stefan Karl. Der Co-Spielertrainer mit reichlich Bayernliga-Erfahrung könnte ein entscheidender Faktor für die Zebras werden. „Stefan ist ein Schlitzohr. Er hat die Erfahrung, um Situationen frühzeitig zu erkennen und anders zu lösen als junge Spieler“, sagt Günther über den 32-Jährigen.

„Ich bin guter Dinge, dass wir in der Liga bleiben.“

Zur jungen Garde der Echinger zählen Daniel Amannsberger und Matthew Atkinson. Die beiden 20-Jährigen gehörten in der Vorbereitung zu den fleißigsten Spielern, verpassten kaum eine Einheit. „Sie wollen und machen große Schritte“, lobt Trainer Günther. Und weiter: „Sie sind aber nicht die einzigen.“ Amannsberger wird dem TSV am Wochenende in Eichstätt aber aufgrund einer Muskelverletzung fehlen.

Noch nicht bei 100 Prozent, aber immerhin wieder nah dran am Team sind Kevin Stoiber und Daniel Hahner. Die beiden Mittelfeldspieler trainierten in der Vorbereitung voll mit. „Ein bisschen Zeit brauchen sie aber noch“, so Günther. Sollten sie ihren Rückstand aufholen, werden sie mit ihrer Erfahrung für Stabilität sorgen. „Es sieht besser aus als in der Hinrunde. Ich bin froh über die Möglichkeiten“, sagt Günther.

Trotz aktuell fünf Punkten Rückstand auf die Relegationsplätze ist er daher optimistisch. „Ich bin guter Dinge, dass wir in der Liga bleiben“, so der TSV-Trainer. (MORITZ STALTER)