TSV Eching schlägt Bezirksligist Dorfen im Toto-Pokal - Noch ein Schritt bis zu den ganz Großen

Für eine Pokal-Überraschung sorgten die Echinger Fußballer um ihren Kapitän Christian Niederstrasser. © lehmann

Der TSV Eching kegelt im Toto-Pokal-Halbfinale den Ost-Bezirksligisten TSV Dorfen raus. Gewinnen die Zebras nun das Endspiel, warten hochkarätige Gegner.

Eching – Der Lauf der Fußballer des TSV Eching geht weiter. Mischen die Zebras nach dem Abstieg schon die Kreisliga auf, sorgten die Mannen von Coach Alexander Günther unter der Woche im Toto-Pokal erneut für Furore. Am Dienstagabend schlugen sie den Ost-Bezirksligisten TSV Dorfen im Halbfinale des Kreises Donau/Isar überraschend mit 1:0 (1:0) und stehen damit im Finale. Ein Duell mit einem ganz großen Gegner rückt somit immer näher.

Anfang der Woche wollte Abteilungsleiter Peter Hanrieder den Ball noch bewusst flach halten. „Ein absolutes Bonusspiel“ sei das Duell mit Dorfen, der Bezirksliga-Fünfte sei der große Favorit gewesen. Nun wissen die Echinger: So klein müssen sie sich nicht machen, denn der Sieg am Dienstagabend war gar nicht so unverdient. „Das war eine ansprechende Leistung unserer Mannschaft“, lobte der Spartenchef folgerichtig. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Gegen die Wand spielten die Echinger den Favoriten freilich zunächst nicht, im Laufe des ersten Durchgangs fanden sie aber immer besser rein in die Partie und konnten mit den Dorfenern mithalten. Nach einer halben Stunde hallte dann Jubel über den Nebenplatz. Nach einem geschickten Seitenwechsel landete das Leder bei Kevin Stoiber. Der nahm das Spielgerät geschickt mit, zog nach innen in den Dorfener Strafraum und zog aus zehn Metern unhaltbar für den Gäste-Keeper ab (25.). Danach taten die TSV-Mannen das, was sie bisher auch in der Liga ausgezeichnet hat: Sie verteidigten mehr als geschickt, hielten Dorfen vom eigenen Tor fern und gewannen schlussendlich nicht unverdient dieses Pokal-Halbfinale.

Der Endspielgegner steht schon fest, weil der SV Manching gegen Fatih Ingolstadt kampflos eine Runde weiter kam. Gewinnen die Echinger auch gegen den Nord-Bezirksligisten, winkt sogar ein Match gegen einen Regional- oder Drittligisten. „Das wäre dann natürlich eine Bomben-Sache“, so Hanrieder, der jetzt natürlich auch das Endspiel gewinnen will. VON MATTHIAS SPANRAD

TSV Eching – TSV Dorfen 1:0 (1:0).

Aufstellung: Kestler – Niederstrasser, Kappauf, Strehlow, Kropp (69. Malente) – Häcker, Radocaj (70. Roth), Beer, Asvestas (90.+1 Witzl) – Stoiber, Trautmann (32. Lutter).

Tor: Stoiber (25.).

