„Langsam muss mal wieder ein Punkt her“: TSV Eching verspielt Zwei-Tore-Führung

Der Anfang war vielversprechend: Anna Zieglmeier brachte den TSV Eching mit diesem Abschluss in der achten Minute in Front. © michalek

Die BOL-Frauen des TSV Eching bringen eine 2:0-Führung nicht über die Zeit. Laut Trainer Jan Strehlow sieht das Ergebnis „auf dem Papier schlechter aus als es war“.

Eching – Die Echinger BOL-Frauen ließen sich im Heimspiel gegen TSV Neuried eine 2:0-Führung nehmen. Doch das 2:3 (2:2)-Endergebnis sieht laut Coach Jan Strehlow „auf dem Papier schlechter aus als es war“.

In den ersten 35 Minuten setzten die Zebras die Vorgaben ihres Trainer gekonnt um. Schon nach acht Minuten brachte Anna Zieglmeier ihr Team nach einer Ecke mit 1:0 in Front. Das gab den Gastgeberinnen richtig Rückenwind – das 2:0 (24.) durch Laura Priselac war nur eine Frage der Zeit.

Aus knapp 25 Metern zog das Mittelfeld-Ass ab und platzierte seinen Schuss unhaltbar neben dem Pfosten. Doch dann kippte die Partie: Im Anschluss an eine längere Verletzungspause war die Konzentration bei den Echingerinnen weg. Man sicherte hinten nicht mehr konsequent genug ab und war zu zaghaft in den Klärungsversuchen. Nach dem unerwarteten Ausgleich zum 2:2 (36./41.) wurden die Mädels unruhig.

Strehlow brachte sein Team in der Halbzeit aber wieder auf Kurs. „Danach war das 45 Minuten Powerplay mit hohem Tempo“, sagte der Trainer. Doch der erhoffte Torerfolg blieb aus. Am Ende kassierte der TSV noch unglücklich den spielentscheidenden Gegentreffer und unterlag schließlich mit 2:3.

„In der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner echt zum Schwitzen gebracht. Jetzt gucken wir uns an, warum wir dieses Spiel verloren haben“, erklärt der Coach. „Aber langsam muss mal wieder ein Punkt her.“ Am besten direkt am Samstag (12 Uhr) beim FC Langengeisling. Dort erwartet Strehlow ein „kampfbetontes, aber qualitativ hochwertiges Match“. (fk)

