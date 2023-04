Eching und Allershausen lassen nichts anbrennen – Unterbruck in Torlaune

Echinger Doppelpacker: Matthew Atkinson (r.) – hier defensiv gefordert – stellte mit seinen Toren in der 15. und 56. Minute die Weichen auf Sieg. Foto: Lehmann

Spitzenteams mit dem nötigen Spielglück

Von Matthias Spanrad schließen

Am Ende war es ein standesgemäßer Sieg: Tabellenführer TSV Eching hat TSV Wartenberg deutlich besiegt. Allershausen setzte gegen Taufkirchen ein Ausrufezeichen.

Landkreis – TSV Eching – TSV Wartenberg 4:1 (1:0). Zuletzt hatte es in der Maschinerie der Echinger ein wenig geholpert. Da war die Heimniederlage gegen den SV Eichenried – und auch vor einer Woche beim Schlusslicht SV Wörth taten sich die Zebras lange schwer. Obwohl das Resultat gegen den Tabellenvorletzten standesgemäß aussieht: Eine Galavorstellung war es nicht. „Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen“, gab der Echinger Abteilungsleiter Peter Hanrieder zu. „Wir hatten in vielen Situationen einfach auch das nötige Spielglück.“

Zwar gingen die Platzherren bald in Führung, als Matthew Atkinson einen Freistoß direkt in die Maschen zimmerte (15.). Danach konnten sich die Zebras aber bei Fortuna bedanken – Wartenberg vergab kurz vor der Pause zwei dicke Chancen. Nach dem Seitenwechsel machten die Echinger allerdings binnen weniger Minuten kurzen Prozess: Erst profitierte Atkinson von einem Patzer von Wartenbergs Keeper Maximilian Millisterfer, der einen weiten Ball von der Seitenlinie durch die Hände rutschen ließ (56.).

Eine Zeigerumdrehung später war die Messe schon gelesen, Christopher Trautmann verwertete eine Flanke von Louis Kleindienst per Kopf zum 3:0 (57.). Und wieder nur zwei Minuten später avancierte Trautmann zum zweiten Doppelpacker des Tages, vorausgegangen war ein kluger Doppelpass mit Atkinson (59.). Und die Gäste? Die kamen zumindest noch zum Ehrentreffer durch Martin Maier (75.).

TSV Allershausen – BSG Taufkirchen 3:0 (1:0)

Auch wenn das Thema beim TSV aktuell noch keines ist: So langsam dürften sich die Verantwortlichen doch mit der Aufstiegsrelegation beschäftigen. Denn nach dem vierten Sieg in Folge stehen die Allershausener Fußballer nun auf Tabellenplatz zwei. Gegen Taufkirchen betätigten sich die Hausherren jedoch als Teilzeitjobber: Unterm Strich genügte eine gute Halbzeit, um die Zähler am Amperknie zu behalten.

Der TSV Allershausen dominierte die ersten 45 Minuten und ging nach einer guten halben Stunde folgerichtig in Führung: Taufkirchens Torhüter Julian Korber hatte das Leder nur halbherzig geklärt. Die Ampertaler fingen den Ball ab und spielten sich rasch vors Tor, am Ende vollstreckte Viktor Siebert (33.).

Kurz vor Spielende dreht Allershausen mit Baller nochmal auf

Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt: Die BSG wurde stärker, vergab jedoch ihre Chancen. Unter anderem scheiterte Spielertrainer Thomas Bachmaier zweimal. Darüber hinaus hatten die Hausherren Glück: Fünf Minuten vor dem Ende rechneten alle nach einem Foul an Dominik Keuter mit einem Elfer, doch die Pfeife von Schiedsrichter Jakob Wagner blieb stumm (85.).

Der TSV lauerte auf seine Möglichkeiten – und zog den Taufkirchenern schließlich den Zahn: Joker Domenik Baller stellte per Doppelschlag auf 3:0 (89./90.). „Wir haben nicht unverdient gewonnen, hatten aber auch das Spielglück auf unserer Seite“, resümierte Spartenchef Philipp Jordan.

SC Kirchasch – FCA Unterbruck 1:6 (0:2)

15 Kästen Bier gibt es für den besten Torschützen der Liga, und spätestens nach diesem Spieltag dürfte Andreas Hohlenburger vom FCA Unterbruck der Gerstensaft nicht mehr zu nehmen sein: Allein vier Treffer steuerte der Goalgetter zum Kantersieg bei – seine Buden Nummer 20 bis 23 in dieser Saison. „Wir hatten heute Torhunger“, resümierte Coach Alfons Deutinger vergnügt. Kirchasch konnte mit dem Offensivdrang der Gäste nicht umgehen und lief dem FCA ein ums andere Mal ins offene Messer.

Den Torreigen eröffnete Hohlenburger in der 15. Minute, nach einem Doppelpass mit Matthis Hayer machte er das 1:0. Danach hatte Unterbruck aber Glück, dass Keeper Michael Zachskorn sensationell parierte und den Ausgleich verhinderte. Kurz vor der Pause traf Hohlenburger zunächst nach einem feinen Zuspiel von Linus Hayer zum 2:0 (39.) – und kurz nach dem Wiederanpfiff war nach seinem dritten Streich (48.) die Messe gelesen. Linus Hayer ließ sogar noch das 4:0 folgen (53.), ehe Peter Rüttiger nach einem weiten Ball den Ehrentreffer der Gastgeber erzielte (71.).

Wiederum Hohlenburger (74.) und Roland Lintner (85.) machten den hohen Sieg perfekt. „Heute war es für uns sehr angenehm zu spielen, wobei das Ergebnis schon krass ist“, so Deutinger. Und SC-Sprecher Stefan Hackl konstatierte: „Vor allem Hohlenburger war in diesem Spiel einfach zu gut für uns.“

SV Kranzberg – FC Eitting 1:1 (1:0)

In der Tabelle kämpfen beide Teams darum, sich möglichst schnell von den Abstiegsrelegationsrängen abzusetzen. Daher war die Punkteteilung für beide immerhin ein kleiner Schritt. „Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden“, sagte Kranzbergs Trainer Anton Kopp.

Sein SVK erwischte den besseren Start: Nach einer Flanke schaffte es die FCE-Verteidigung zweimal nicht, den Ball zu klären, dann schaltete Thomas Ostermaier am schnellsten und wuchtete das Leder in die Maschen (9.). Michael Kopp bot sich die Chance zum 2:0, sein Schuss ging aber knapp drüber.

Mit einem Abstauber von Beierl gelingt dem FC Eitting der Ausgleich

In der Folge spielte sich das Geschehen vermehrt im Mittelfeld ab – auch, als die Gäste im zweiten Durchgang stärker wurden, sich aber vorerst keine Großchance erspielen konnten. Zum 1:1 kamen die Eittinger trotzdem: Nach einer Flanke von Alfred Neudecker an den langen Pfosten köpfelte Bastian Noll ins Zentrum des Strafraums, wo Benedikt Beierl aus kurzer Distanz abstaubte (71.).

Doch die Hoffnungen auf einen Sieg waren bald dahin: FCE-Spieler Niclas Noll handelte sich wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte ein (77.).